घर से लापता युवती ने रचा खौफनाक ड्राॅमा; बिस्तर पर छोड़ी 5 फीट की सांप की केंचुल, गांव में मचा हड़कंप
सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि थाना फफूंद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 7:05 PM IST
औरैया : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. युवती ने घर से गायब होने से पहले अपने बिस्तर पर करीब 5 फीट की सांप की केंचुली छोड़ दी. युवती की इस हरकत से गांव में नागिन बनने की अफवाह फैल गई. युवती के अचानक गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस जांच में जुटी है.
जानकारी के मुताबिक, थाना फफूंद क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती घर से अचानक गायब हो गई. सुबह जब परिजन युवती के कमरे में पहुंचे तो बिस्तर पर पड़ी करीब 5 फीट की सांप की केंचुली देखकर उनके होश उड़ गये. देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया. इसी बीच युवती के अचानक लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.
सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि थाना फफूंद क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री (20) बिना बताए घर से कहीं चली गई है. प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है. लड़की की सही सलामत बरामदगी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि लड़की के नागिन बनने व गायब होने की सभी सूचना व खबरें सब अफवाह हैं, उन पर कोई ध्यान ना दे.
यह भी पढ़ें : नागिन बनी 'जानी दुश्मन'; खेत में काम कर रहे युवक ने नाग को मार डाला, भाई का दावा- कुछ देर बाद नागिन ने लिया बदला