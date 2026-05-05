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बागपत से 5 माह के भाई संग लापता किशोरी अलीगढ़ में मिली, बहला-फुसलाकर मंदिर में करा दी गई शादी

बागपत : जिले के रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 अप्रैल को 5 माह के भाई को लेकर लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने अलीगढ़ से बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवती की आरोपी युवक से शादी करा दी गई थी. इसमें महिला ने भी साथ दिया.

पीड़िता के पिता ने थाने में किशोरी और बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में पता चला कि मां-बाप के डांटने से नाराज होकर किशोरी अपने पांच माह के भाई को लेकर घर से निकल गई थी. इसके बाद किशोरी अलवर रेलवे स्टेशन पहुंच गई. पुलिस को किशोरी ने बताया कि अलवर स्टेशन पर अलीगढ़ निवासी एक महिला और दो युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अलीगढ़ ले गए. वहां आरोपितों ने किशोरी की मंदिर में एक युवक से शादी करा दी. इसके बाद आरोपि युवक किशोरी को अपनी पत्नी बनाकर रखने लगा.

किसी तरह किशोरी ने मौका पाकर परिजनों को फोन किया और खुद के अलीगढ़ में होने की सूचना दी. इधर परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद परिजन पुलिस के साथ अलीगढ़ पहुंचे. पुलिस ने दबिश देकर किशोरी और उसके भाई को सकुशल बरामद कर लिया.