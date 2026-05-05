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बागपत से 5 माह के भाई संग लापता किशोरी अलीगढ़ में मिली, बहला-फुसलाकर मंदिर में करा दी गई शादी

पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मां-बाप की डांट से नाराज होकर छोड़ा था घर.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:04 PM IST

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बागपत : जिले के रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 अप्रैल को 5 माह के भाई को लेकर लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने अलीगढ़ से बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवती की आरोपी युवक से शादी करा दी गई थी. इसमें महिला ने भी साथ दिया.

पीड़िता के पिता ने थाने में किशोरी और बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में पता चला कि मां-बाप के डांटने से नाराज होकर किशोरी अपने पांच माह के भाई को लेकर घर से निकल गई थी. इसके बाद किशोरी अलवर रेलवे स्टेशन पहुंच गई. पुलिस को किशोरी ने बताया कि अलवर स्टेशन पर अलीगढ़ निवासी एक महिला और दो युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अलीगढ़ ले गए. वहां आरोपितों ने किशोरी की मंदिर में एक युवक से शादी करा दी. इसके बाद आरोपि युवक किशोरी को अपनी पत्नी बनाकर रखने लगा.

किसी तरह किशोरी ने मौका पाकर परिजनों को फोन किया और खुद के अलीगढ़ में होने की सूचना दी. इधर परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद परिजन पुलिस के साथ अलीगढ़ पहुंचे. पुलिस ने दबिश देकर किशोरी और उसके भाई को सकुशल बरामद कर लिया.

थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने बताया कि मामले में अलीगढ़ निवासी सचिन और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. फरार एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है. किशोरी व बच्चे को मेडिकल के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

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