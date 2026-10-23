ETV Bharat / state

किशोरी का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, खुद फरियादी बनकर 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: एक नाबालिग किशोरी ने युवक पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर दुष्कर्म से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई. आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

सोशल मीडिया पर दुष्कर्म से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला. वहीं वायरल वीडियो के बाद पीड़ित किशोरी थाने पहुंची और एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए अपनी ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश में टीम लगा दी. पूरा मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, हालांकि पुलिस की कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.