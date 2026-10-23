किशोरी का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, खुद फरियादी बनकर 24 घंटे में आरोपी को दबोचा
हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई तेज की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 7:54 AM IST
रुड़की: एक नाबालिग किशोरी ने युवक पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सोशल मीडिया पर दुष्कर्म से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई. आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.
सोशल मीडिया पर दुष्कर्म से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला. वहीं वायरल वीडियो के बाद पीड़ित किशोरी थाने पहुंची और एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए अपनी ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश में टीम लगा दी. पूरा मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, हालांकि पुलिस की कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
गौर हो कि बीते रोज वायरल वीडियो के बाद किशोरी पिरान कलियर थाने पहुंची और उसने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. वहीं, मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी, इसके बाद बाल कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में किशोरी से घटना के संबंध में जानकारी ली गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 3(क)/4 समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
गिरफ्तार किए गए आरोपी से मामले के सम्बंध में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-अभय सिंह,एसपी देहात-
मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश तेज कर दी, इसके बाद टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, इस दौरान पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी खंगाला गया. इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया, पुलिस टीम ने धनोरी रोड स्थित डबल रोड पर घेराबंदी कर आरोपी (उम्र 20 वर्ष) निवासी कलियर को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुट गई है.
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