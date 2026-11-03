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चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौवीं की छात्रा की आत्महत्या, हॉस्टल में मचा हड़कंप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

चतरा: झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सोमवार की रात नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. इस अप्रत्याशित घटना के बाद विद्यालय और हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी मच गई है. फिलहाल छात्रा के इस आत्मघाती कदम के पीछे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

डिनर के समय हुआ घटना का खुलासा