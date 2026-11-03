चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौवीं की छात्रा की आत्महत्या, हॉस्टल में मचा हड़कंप
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौवीं की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है.
Published : November 3, 2026 at 3:37 PM IST
चतरा: झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सोमवार की रात नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली. इस अप्रत्याशित घटना के बाद विद्यालय और हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी मच गई है. फिलहाल छात्रा के इस आत्मघाती कदम के पीछे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
डिनर के समय हुआ घटना का खुलासा
छात्राओं ने बता कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे छात्रावास की सभी छात्राएं रात के खाने के लिए नीचे आई थीं. जब एक छात्रा काफी देर तक भोजन के लिए नीचे नहीं पहुंची, तो उसकी सहपाठियों ने उसे आवाज दी. कोई जवाब न मिलने पर सहेलियां उसे बुलाने के लिए कमरे में गईं. कमरे का मंजर देखते ही छात्राओं के होश उड़ गए. इसके बाद तत्काल हॉस्टल की वार्डन और विद्यालय की शिक्षिकाओं को घटना की सूचना दी गई.
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
घटना की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने आनन-फानन में छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, सदर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
छुट्टी बिताकर 28 नवंबर को ही लौटी थी छात्रा
शिक्षिकाओं और विद्यालय प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका बीते 28 नवंबर को ही अपने घर से छुट्टियां बिताकर वापस विद्यालय लौटी थी. घर से लौटने के महज कुछ ही दिनों के भीतर उठाए गए इस आत्मघाती कदम से हर कोई हैरान है. इस घटना के बाद से हॉस्टल में रह रही अन्य छात्राओं के बीच काफी डर और चिंता का माहौल बना हुआ है.
प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच जारी
छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर आग की तरह फैली. सूचना मिलते ही सोमवार की रात ही अंचल अधिकारी (CO) अनंत श्यामल विश्वकर्मा एवं थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री दलबल के साथ विद्यालय परिसर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्कूल प्रबंधन व अन्य छात्राओं से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली.
गिद्धौर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री ने बताया कि छात्रा की आत्महत्या के कारणों का फिलहाल सटीक पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं और संभावित कारणों की बारीकी से जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने व जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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