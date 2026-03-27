ETV Bharat / state

प्लेटफार्म पर बैठ.. कागज पर लिखा अपना नाम-पता, फिर ट्रेन आते ही युवती ने उठाया खौफनाक कदम

पटना: राजधानी पटना के निकट मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम करीब 6 बजे एक युवती ने आत्महत्या कर ली. पटना से गया जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के आते ही यह घटना घटी. युवती के शव को रेलवे ट्रैक पर बेहद विक्षत अवस्था में बरामद किया गया.

पहचान पत्र के रूप में छोड़ा कागज: मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवती ने घटना से पहले कागज पर अपना नाम और पता लिखा था. कागज पर ‘नाम और पता आकोपुर, पाईबिघा थाना, मखदुमपुर’ लिखा मिला. पुलिस को लगता है कि युवती ने अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए यह कागज जानबूझकर रखा था.

देर तक प्लेटफार्म पर बैठी रही युवती: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती काफी देर से स्टेशन के प्लेटफार्म पर टिकट काउंटर के पास बैठी हुई थी. वह कुछ लिखती हुई नजर आ रही थी. लोगों को उस समय कोई आशंका नहीं हुई कि वह ऐसी गंभीर कदम उठाने वाली है. दिनेश कुमार नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “अगर हमें पहले पता होता कि वह आत्महत्या करने आई है तो हम उसे रोक लेते.”

"हम लोग हॉल्ट पर बैठे थे कि अचानक जब ट्रेन आई एक लड़की ने आत्महत्या कर ली. हालांकि कुछ देर पहले वह प्लेटफार्म पर बैठकर कुछ लिख रही थी."-दिनेश कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

प्लेटफार्म पर बैठ कागज पर लिखा अपना नाम-पता (ETV Bharat)

ट्रेन के आने पर हुई घटना: जैसे ही पटना-गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, युवती ने अपनी जान दे दी. आसपास बैठे लोग इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों को अवगत कराया.

पुलिस ने कब्जे में लिया शव: सूचना मिलते ही सबसे पहले डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. उसके बाद तारेगना जीआरपी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया. पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और युवती के परिजनों को सूचना देने का काम भी शुरू कर दिया है.

परिजनों को दी जा रही सूचना: तारेगना रेल थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर लड़की का छत विक्षत शव बरामद किया गया है. युवती के कागज पर लिखे पते के आधार पर उसके परिवार वालों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. युवती मखदुमपुर क्षेत्र के आकोपुर गांव से संबंधित बताई जा रही है. पुलिस आगे की जांच कर रही है कि युवती ने यह कदम क्यों उठाया.

"आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रेन के आने के बाद लड़की ने ये खौफनाक कदम उठाया है. उसके हाथ में कागज मिला है, जिस पर नाम-पता और डिटेल्स लिखे हुए हैं. उसके परिजनों को सूचना दी जा रही है."-सोनू कुमार, रेल थानाध्यक्ष, तारेगना