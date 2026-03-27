ETV Bharat / state

प्लेटफार्म पर बैठ.. कागज पर लिखा अपना नाम-पता, फिर ट्रेन आते ही युवती ने उठाया खौफनाक कदम

पटना-गया रेल खंड के मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट स्टेशन पर गुरुवार शाम एक युवती ने आत्महत्या कर ली. घटना से पहले कागज पर नाम-पता लिखकर छोड़ा.

Girl killed herself In Masaurhi
मसौढ़ी में आत्महत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना के निकट मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम करीब 6 बजे एक युवती ने आत्महत्या कर ली. पटना से गया जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के आते ही यह घटना घटी. युवती के शव को रेलवे ट्रैक पर बेहद विक्षत अवस्था में बरामद किया गया.

पहचान पत्र के रूप में छोड़ा कागज: मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवती ने घटना से पहले कागज पर अपना नाम और पता लिखा था. कागज पर ‘नाम और पता आकोपुर, पाईबिघा थाना, मखदुमपुर’ लिखा मिला. पुलिस को लगता है कि युवती ने अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए यह कागज जानबूझकर रखा था.

देर तक प्लेटफार्म पर बैठी रही युवती: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती काफी देर से स्टेशन के प्लेटफार्म पर टिकट काउंटर के पास बैठी हुई थी. वह कुछ लिखती हुई नजर आ रही थी. लोगों को उस समय कोई आशंका नहीं हुई कि वह ऐसी गंभीर कदम उठाने वाली है. दिनेश कुमार नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “अगर हमें पहले पता होता कि वह आत्महत्या करने आई है तो हम उसे रोक लेते.”

"हम लोग हॉल्ट पर बैठे थे कि अचानक जब ट्रेन आई एक लड़की ने आत्महत्या कर ली. हालांकि कुछ देर पहले वह प्लेटफार्म पर बैठकर कुछ लिख रही थी."-दिनेश कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

Girl killed herself In Masaurhi
प्लेटफार्म पर बैठ कागज पर लिखा अपना नाम-पता (ETV Bharat)

ट्रेन के आने पर हुई घटना: जैसे ही पटना-गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, युवती ने अपनी जान दे दी. आसपास बैठे लोग इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों को अवगत कराया.

पुलिस ने कब्जे में लिया शव: सूचना मिलते ही सबसे पहले डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. उसके बाद तारेगना जीआरपी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया. पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और युवती के परिजनों को सूचना देने का काम भी शुरू कर दिया है.

परिजनों को दी जा रही सूचना: तारेगना रेल थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर लड़की का छत विक्षत शव बरामद किया गया है. युवती के कागज पर लिखे पते के आधार पर उसके परिवार वालों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. युवती मखदुमपुर क्षेत्र के आकोपुर गांव से संबंधित बताई जा रही है. पुलिस आगे की जांच कर रही है कि युवती ने यह कदम क्यों उठाया.

"आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रेन के आने के बाद लड़की ने ये खौफनाक कदम उठाया है. उसके हाथ में कागज मिला है, जिस पर नाम-पता और डिटेल्स लिखे हुए हैं. उसके परिजनों को सूचना दी जा रही है."-सोनू कुमार, रेल थानाध्यक्ष, तारेगना

नोट: यदि आप या आपके आस-पास कोई व्यक्ति उदास, निराश या आत्महत्या के विचारों से गुजर रहा है, तो तुरंत मदद लें. बात करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है. कई लोग अकेले महसूस करते हैं, लेकिन सहायता उपलब्ध है.

हेल्पलाइन से संपर्क करें

भारत में 24 घंटे उपलब्ध प्रमुख हेल्पलाइन: Tele-MANAS: 14416 या 1800-891-4416

KIRAN: 1800-599-0019 (मानसिक स्वास्थ्य सहायता)

ये हेल्पलाइन गोपनीय और निशुल्क हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार में इंटर रिजल्ट से निराश छात्रा ने की आत्महत्या, सेकेंड डिवीजन आने से तनाव में थी

बिहार में BPSC शिक्षक की मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी

नए हॉस्टल में शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद ही NEET छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या?

TAGGED:

PATNA GAYA RAILWAY LINE
पटना गया रेल खंड
मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट रेलवे स्टेशन
मसौढ़ी में आत्महत्या
GIRL KILLED HERSELF IN MASAURHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.