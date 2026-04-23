पटना में डबल डेकर पुल से कूदी लड़की, हालत गंभीर
पटना में एक अज्ञात युवती डबल डेकर पुल से नीचे छलांग लगा दी. नीचे खड़े लोग उसे मना करते रहे लेकिन...
Published : April 23, 2026 at 8:53 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया. घटना पटना कॉलेज के पास वाले डबल डेकर पुल की है जहां लड़की पुल के वॉल पर चढ़ गई और फिर वहां से छलांग लगा दी. कूदने की वजह से लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है.
डबल डेकर पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत लेकर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार अभी लड़की की हालत एकदम गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज चल रहा है.
मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा? : टाऊन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया है कि अभी लड़की बात करने की स्थिति में नहीं है और उसका इलाज चल रहा है. जैसे ही बातचीत हो पाएगी उसका सारा डीटेल्स शेयर किया जाएगा.
"अभी लड़की की हालत काफी गंभीर है. वह बात करने के हालत में नहीं है. डॉक्टर पीएमसीएच में उसका इलाज कर रहे हैं. जैसे ही बातचीत होगी उसकी डिटेल्स शेयर किया जाएगा."- राजेश रंजन, डीएसपी, टाऊन
अचानक से नीचे कूद गई लड़की : वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की पुल के वॉल पर बैठकर काफी देर तक सोच रही है. फिर पीछे से किसी को आता देखकर वह हड़बड़ी में कूद गई. नीचे खड़े लोग उसे कोई भी हरकत करने से मना करते रहे, लेकिन उसने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की.
पुलिस कर रही वजह की तलाश : लड़की ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया उसके पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल घटना से इलाके में अफरातफरी का माहौल है. स्थानीय लोगों की काफी भीड़ मौके पर पहुंच गई.
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