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तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से युवती गंभीर घायल, फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: पंतनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके साथ जा रहा युवक भी चोटिल हुआ है. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. आनन फानन में घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां उनका उपचार किया गया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद फरार चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

जिले के पंतनगर कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर सड़क दुर्घटना सामने आया, जिसमें एक युवती बुरी तरह घायल हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कैथुलियां निवासी रणजीत सिंह ने थाना पंतनगर में तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री आंचल राना अपने रिश्तेदार संदीप सिंह राना के साथ मोटरसाइकिल से डाबर इंडिया लिमिटेड, सिडकुल पंतनगर में अपने कार्य पर जा रही थी. बताया गया कि दोनों सुबह सिडकुल क्षेत्र में ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आंचल राना सड़क पर छिटक कर गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं.

वहीं संदीप सिंह राना को ट्रक चालक मोटरसाइकिल समेत कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे वह भी घायल हो गया.घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की जानकारी राहगीरों ने परिजनों को दी और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. परिजनों के अनुसार, उनकी प्राथमिकता बच्चों के उपचार में रही, जिसके चलते पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ विलंब हुआ. रणजीत सिंह ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि ट्रक चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. उन्होंने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि दोषी को सजा मिल सके और उनके बच्चों को न्याय मिल सके.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.