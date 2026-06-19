अलवर: कार की टक्कर से घायल बच्ची की 7 महीने बाद मौत, मासूम खुशबू ने इलाज के दौरान दम तोड़ा
हादसे के बाद बालिका लकवाग्रस्त हो गई थी. परिजनों ने जयपुर तक इलाज करवाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
Published : June 19, 2026 at 2:07 PM IST
अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब सात माह पहले हुए एक दर्दनाक हादसे में गुरुवार देर रात एक बालिका की मौत हो गई. घटना थाना क्षेत्र के छठी मील पर हुई थी, जहां शादी समारोह से घर लौट रही एक बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. गुरुवार को पांचवीं मौत के साथ परिवार में कोहराम मच गया.
सदर थाने के एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि नवंबर 2025 में थाना क्षेत्र अंतर्गत छठी मील के पास एक बाइक पर पांच लोग सवार होकर जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में बच्ची खुशबू गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया गया. गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया. इसके बाद से बालिका घर पर रहकर इलाज ले रही थी. गुरुवार देर रात उपचार के दौरान खुशबू की मौत हो गई.
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एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि परिजन से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद बच्ची पैरालाइज्ड हो गई थी. उन्होंने बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. नवंबर में हुई घटना के दौरान एक बाइक पर पांच लोग शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. इस दौरान एक कार ने टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में महेंद्र (35), गुड्डी देवी (35), पूर्वांश (2) व पायल (8) की मौके पर ही मौत हो गई थी.
परिवार को नहीं मिली बड़ी सहायता: मृतका के परिजन चरण सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद महेंद्र के परिवार में तीन बेटियां बची हैं. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद से ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, गुरुवार को परिवार की एक बेटी की मौत होने से परिवार बिखर गया. उन्होंने बताया कि महेंद्र के परिवार में तीन बेटियां हैं, जो किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं. परिजन चरण सिंह ने कहा कि घटना के बाद से अभी तक कोई बड़ी सहायता नहीं मिली है.