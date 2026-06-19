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अलवर: कार की टक्कर से घायल बच्ची की 7 महीने बाद मौत, मासूम खुशबू ने इलाज के दौरान दम तोड़ा

सदर थाना अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब सात माह पहले हुए एक दर्दनाक हादसे में गुरुवार देर रात एक बालिका की मौत हो गई. घटना थाना क्षेत्र के छठी मील पर हुई थी, जहां शादी समारोह से घर लौट रही एक बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. गुरुवार को पांचवीं मौत के साथ परिवार में कोहराम मच गया. सदर थाने के एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि नवंबर 2025 में थाना क्षेत्र अंतर्गत छठी मील के पास एक बाइक पर पांच लोग सवार होकर जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में बच्ची खुशबू गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया गया. गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया. इसके बाद से बालिका घर पर रहकर इलाज ले रही थी. गुरुवार देर रात उपचार के दौरान खुशबू की मौत हो गई. पढ़ें: अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी