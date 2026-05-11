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सूरजपुर कोयला खदान में ब्लास्ट, तीन साल की बच्ची घायल, पुलिस में पहुंचा मामला

सूरजपुर : जिले के रामानुजनगर के आमगांव में कोयला खदान संचालित है. इस कोयला खदान में ब्लास्टिंग से एक तीन साल की बच्ची घायल हो गई है. बताया जा रहा है कि खदान में विस्फोट के दौरान टूटकर उड़े पत्थर के टुकड़े से एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची घायल हो गई. घटना के बाद परिजन घायल बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और खदान प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पटना गांव की रहने वाली मासूम बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान आमगांव खदान में कोयला उत्खनन के लिए ब्लास्टिंग की गई. ब्लास्टिंग से पत्थर का एक टुकड़ा तेज गति से उड़कर बच्ची के नाक के नीचे जा लगा, जिससे वह घायल हो गई. घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है.

कोयला खदान में ब्लास्ट से बच्ची हुई घायल (ETV BHARAT)

कोयला खदान प्रबंधन पर गंभीर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि खदान प्रबंधन द्वारा ब्लास्टिंग से पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती, जिससे लोगों की जान जोखिम में बनी रहती है. ग्रामीणों का कहना है कि खदान की गतिविधियां अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी हैं और लगातार भय का माहौल बना हुआ है.

पुलिस प्रशासन का क्या है पक्ष ?

इस घटना में पुलिस ने घायल बच्ची की मेडिकल जांच कराए जाने की बात कही है. एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का यह भी कहना है कि एसईसीएल प्रबंधन द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा पुनर्वास और नौकरी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ परिवारों ने अब तक क्षेत्र खाली नहीं किया है. पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद इस केस में आगे एक्शन लिया जाएगा.