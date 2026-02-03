ETV Bharat / state

आवारा गोवंश के हमले में बच्ची घायल, स्थिति गंभीर, अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा

यूपी चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी

गोवंश के हमले में बच्ची घायल
गोवंश के हमले में बच्ची घायल (Photo Credit; Municipal council)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 3:55 PM IST

लखनऊ: पुराने शहर के चौक इलाके में आवारा पशुओं के आतंक से लोगों में अफरातफरी है. 1 फरवरी को चौपटिया में आवारा गाय ने एक बच्ची पर हमला कर लहूलुहान कर दिया, मौके पर मैजूद लोगों ने गाय को भगाने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला कर दिया. मामले के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा को 'झूठ की बुनियाद' करार देते हुए बुल और बुलडोजर दोनों पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ नगर निगम की टीम को चौपटिया में भारी विरोध का सामना करना पड़ा.

Viral video (video Credit; Municipal council)



गाय के हमले से बच्ची घायल: 1 फरवरी को चौपटिया कॉलोनी से 8-10 साल की बच्ची गुजर रही थी, तभी एक गाय ने उस पर अचानक हमला कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि गाय ने बच्ची को सींग से हवा में उछालकर जमीन पर पटका, फिर उसे कुचलने लगी. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के 10-12 लोग लाठी-डंडे लेकर आए, लेकिन गाय इतनी आक्रामक थी कि उसने बचाने वालों पर भी हमला कर दिया. काफी मशक्कत के बाद बच्ची को बचाया जा सका.

अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा
अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा (Photo Credit; Municipal council)



जनता बुल, बुलडोजर दोनों का इलाज करगी: ​सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने लिखा कि आगामी चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी. ये भाजपाई सत्ताधीश अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर चलें तो यही सांड उन्हें भी हवा में उछाल देगा. 14 दिन में समस्या के समाधान का फेंका हुआ जुमला 14 साल में भी पूरा नहीं हुआ. अखिलेश ने तंज कसते हुए ये भी लिखा कि यह वीडियो AI जेनरेटेड नहीं बल्कि भाजपा की जमीनी हकीकत है.

नगर निगम टीम का विरोध: ​वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार सुबह नगर निगम की टीम चौपटिया इलाके में मवेशियों को पकड़ने पहुंची. जिसको देख कर स्थानीय निवासियों ने टीम का कड़ा विरोध किया. स्थिति को देखते हुए भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते टीम को पीछे हटना पड़ा.

सीसीटीवी फुटेज वायरल: पार्षद बाबू खान के अनुसार, इलाके में आवारा पशुओं की समस्या पुरानी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं. फिलहाल घायल बच्ची का उपचार चल रहा है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. रूह कंपा देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि विरोध के बावजूद 2 गायों को पकड़कर गोशाला भेजा गया है, जबकि बाकी पशुओं को पकड़ने के लिए कार्यवाई की जा रही है.

