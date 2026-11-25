मेरठ में लड़की को बनाया बंधक, सड़क पर पीटा; पुलिस ने सील किया होटल, आरोपी सलमान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि 24 नवंबर को वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:31 PM IST
मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन इलाके में एक होटल से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है. गाजियाबाद निवासी युवती को कथित तौर पर होटल में बंधक बनाने, मारपीट करने और भागने की कोशिश के दौरान सड़क पर खींचने-पटकने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने मामले में संज्ञान लेते हुए होटल को अस्थायी रूप से सील करा दिया है. पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि 24 नवंबर 2026 को वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने थाना सदर बाजार में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपी सलमान पर मारपीट, बंधक बनाने और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
घटनास्थल और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए होटल को तत्काल सील कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. जिला प्रशासन, एमडीए और कैंट बोर्ड को पत्राचार कर होटल को स्थायी रूप से सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. आरोपी की तलाश और कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई हैं. संलिप्तता के संदेह पर पुलिस सलमान के कुछ परिजनों और होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. होटल में अनैतिक कार्यकलाप या अन्य किसी अवैध गतिविधि की सूचनाओं पर भी जांच की जा रही है.
एसएसपी ने चेतावनी दी है कि वह 100% एसओपी का पालन करें, आधार कार्ड व आईडी लेकर मोबाइल नंबर का सत्यापन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी. एसपी सिटी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. चौकी इंचार्ज, एसओ या सीओ किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर तत्काल कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की रहने वाली युवती की जान-पहचान आरोपी सलमान से हुई थी. युवती की शादी तय होने के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई थी. आरोप है कि मिलने के बहाने युवती को एक होटल ले जाया गया, जहां रातभर बंधक बनाकर रखा गया. मंगलवार दोपहर युवती किसी तरह होटल से निकलकर सड़क पर भागी, तभी आरोपी ने उसे पकड़ने व खींचने की कोशिश की. आस-पास के लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से भाग निकला.
लोहिया नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार : थाना सदर बाजार क्षेत्र में दर्ज मामले में वांछित चल रहे आरोपी सलमान (29) को मेरठ की लोहिया नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस से बचने के दौरान आरोपी ने फायरिंग की और पुल पर चढ़कर भागने की कोशिश में फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसके दाहिने पैर और बाएं हाथ में चोटें आईं.
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि थाना सदर बाजार में एक युवती के साथ बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने/प्रयास से संबंधित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही थी. उन्होंने बताया कि थाना लोहिया नगर के ग्राम नरहेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंडरपास के पास आरोपी के छिपे होने की मुखबिर सूचना पर लोहिया नगर और सदर बाजार पुलिस टीम ने घेराबंदी की.
एसएसपी के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की. पुलिसकर्मियों ने जान बचाते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया और भागने के दौरान नजदीकी पुल पर चढ़ने की कोशिश में फिसलकर गिरने से उसके दाहिने पैर व बाएं हाथ में चोट आई, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.
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