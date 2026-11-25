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मेरठ में लड़की को बनाया बंधक, सड़क पर पीटा; पुलिस ने सील किया होटल, आरोपी सलमान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

आरोपी सलमान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन इलाके में एक होटल से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है. गाजियाबाद निवासी युवती को कथित तौर पर होटल में बंधक बनाने, मारपीट करने और भागने की कोशिश के दौरान सड़क पर खींचने-पटकने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने मामले में संज्ञान लेते हुए होटल को अस्थायी रूप से सील करा दिया है. पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि 24 नवंबर 2026 को वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने थाना सदर बाजार में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपी सलमान पर मारपीट, बंधक बनाने और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटनास्थल और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए होटल को तत्काल सील कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. जिला प्रशासन, एमडीए और कैंट बोर्ड को पत्राचार कर होटल को स्थायी रूप से सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. आरोपी की तलाश और कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई हैं. संलिप्तता के संदेह पर पुलिस सलमान के कुछ परिजनों और होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. होटल में अनैतिक कार्यकलाप या अन्य किसी अवैध गतिविधि की सूचनाओं पर भी जांच की जा रही है. पूछताछ करती पुलिस (Photo credit: ETV Bharat)

एसएसपी ने चेतावनी दी है कि वह 100% एसओपी का पालन करें, आधार कार्ड व आईडी लेकर मोबाइल नंबर का सत्यापन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी. एसपी सिटी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. चौकी इंचार्ज, एसओ या सीओ किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर तत्काल कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. होटल में जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की रहने वाली युवती की जान-पहचान आरोपी सलमान से हुई थी. युवती की शादी तय होने के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई थी. आरोप है कि मिलने के बहाने युवती को एक होटल ले जाया गया, जहां रातभर बंधक बनाकर रखा गया. मंगलवार दोपहर युवती किसी तरह होटल से निकलकर सड़क पर भागी, तभी आरोपी ने उसे पकड़ने व खींचने की कोशिश की. आस-पास के लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से भाग निकला.