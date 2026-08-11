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रांची में छात्र आंदोलन 18वें दिन भी जारी, भूख हड़ताल के बीच लड़की की तबीयत बिगड़ी

रांची में छात्र आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के बीच एक लड़की की तबीयत बिगड़ गयी है.

Girl health deteriorated during hunger strike part of student protest in Ranchi
युवती को अस्पताल ले जाते उनके साथी (रांची) (Girl health deteriorated during hunger strike part of student protest in Ranchi)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:07 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी रहा. आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ती सेहत ने चिंता बढ़ा दी है. मंगलवार शाम आंदोलन स्थल पर भूख हड़ताल कर रही एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया.

जानकारी के अनुसार छात्रा पिछले करीब आठ दिन से भूख हड़ताल पर बैठी थीं. मंगलवार शाम अचानक उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई. हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.

सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी जांच की और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए भर्ती कर चिकित्सकीय निगरानी में रखने की सलाह दी. लंबे समय से भोजन नहीं करने के कारण महिला की सेहत पर असर पड़ने की बात चिकित्सकों की ओर से बताई गई. हालांकि, उनकी आगे की स्वास्थ्य स्थिति अस्पताल में चिकित्सकीय जांच और निगरानी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन में मौजूद अन्य भूख हड़तालियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. पिछले 18 दिन से बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इनमें कुछ छात्र लगातार भूख हड़ताल पर हैं.

आंदोलनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. उनका दावा है कि मांगों पर ठोस और संतोषजनक पहल होने तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, लगातार चल रही भूख हड़ताल के बीच आंदोलन स्थल पर स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रदर्शनकारियों की नियमित चिकित्सकीय निगरानी का मुद्दा भी अहम हो गया है.

मंगलवार की घटना के बाद आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों और समर्थकों के बीच महिला के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रही. आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए, ताकि आंदोलन को लेकर बनी स्थिति का समाधान निकाला जा सके.

फिलहाल महिला को सदर अस्पताल में चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है, जबकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है.

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Last Updated : August 11, 2026 at 9:13 PM IST

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