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बच्ची के दिल में छेद, इलाज में रोड़ा बना आधार, पिता ने कहा- कहीं नही हो रही सुनवाई

गुना के डिबिया मानपुर गांव के रहने वाले धनराम अहिरवार जब अपनी बच्ची को लेकर आधार कार्ड सेंटर गए तो वहां बताया कि बच्ची का आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया है.

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बच्ची के दिल में है छेद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
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गुना: गुना की एक बच्ची के दिल का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है. बच्ची और उसके पिता आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं. जिसके कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है और बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है. इस मामले में उन्होंने जनसुनवाई एवं अन्य जगह पर भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन बच्ची का आधार कार्ड 3 महीने बाद भी नहीं बन पाया है.

गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में डिबिया मानपुर गांव की रहने वाली है बच्ची

गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में डिबिया मानपुर गांव के रहने वाले धनराम अहिरवार कहते हैं, "मेरी बेटी 11वीं कक्षा में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है. हॉस्टल में जांच हुई तो उसके दिल में छेद बताया गया. गुना में भी जांच करवाई और इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में ले गए तो वहां उन्होंने दवाई दी और ऑपरेशन कराने को कहा. लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है."

बच्ची के पिता धनराम अहिरवार (ETV Bharat)

आधार अपडेट न होने की वजह से नहीं हो पा रहा बच्ची का इलाज

धनराम ने बताया कि अपनी बच्ची का आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए मैं बमोरी से गुना ओर दिल्ली भी गया लेकिन उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ. 3 महीने से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं. वहां कहते हैं 2-3 दिन वेट करो.. 15 दिन वेट करो. आधार के अधिकारी हमसे कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं. आधार अपडेट न होने की वजह से मेरी बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है. डेढ़ महीने पहले डॉक्टर की रिपोर्ट सहित जनसुनवाई में कागज दिए थे. इसके बाद कलेक्ट्रेट से फोन भी आया, फिर हमें अशोकनगर भेजा. वहां मुंबई से कोई टीम आई थी पर उन्होंने भी इलाज के लिए मना कर दिया.

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गुना की बच्ची के दिल में है छेद (ETV Bharat)

पुराना आधार कैंसिल होने पर बन सकेगा बच्ची का दूसरा आधार कार्ड

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बच्ची के दिल में छेद, आधार अपडेट नहीं होने से नहीं हो पा रहा इलाज (ETV Bharat)

आधार अधिकारी गौतम श्रीवास्तव ने बताया, धनराम अहिरवार ने बताया था कि उनकी बेटी रूबी को हार्ट की प्रॉब्लम है. उन्होंने अपनी छोटी बेटी अंजली के आधार कार्ड में रूबी के फिंगर प्रिंट करवा दिए थे. इन्होंने पहले ये बताया नहीं. अब चूंकि अंजली की डेथ हो चुकी है तो जब तक दोनों के आधार कार्ड रिजेक्ट नहीं होंगे तब तक रूबी का आधार कार्ड नहीं बन सकेगा. मेरे और कलेक्टर सर की तरफ से पूरी प्रक्रिया कर दी गई है. अब आगे की प्रक्रिया यूआईडी वाले करेंगे. वहां से कैंसिल होने पर बच्ची का दूसरा आधार कार्ड बन सकेगा.

Last Updated : April 3, 2026 at 8:05 PM IST

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