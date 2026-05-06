धौलपुर: ब्लैकमेलिंग से परेशान 14 साल की किशोरी ने की आत्महत्या, दो युवकों पर मामला दर्ज
धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग से परेशान 14 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली.
Published : May 6, 2026 at 8:52 PM IST
धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नगला दरवेशा गांव में ब्लैकमेलिंग से त्रस्त 14 वर्षीय किशोरी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक छा गया है.
कंचनपुर थाना के सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार गांव के दो युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए किशोरी से संपर्क बनाया. उन्होंने पहले बातचीत से उसे बहलाया-फुसलाया और मोबाइल नंबर हासिल कर लिया. बाद में किशोरी की आपत्तिजनक फोटो अपने पास रखकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
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दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज: सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि पिता की तहरीर पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. किशोरी का मोबाइल जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
युवकों पर आरोप है कि दोनों ने किशोरी पर लगातार दबाव बनाए रखा और मानसिक प्रताड़ना दी. 5 मई को दोनों युवक किशोरी के घर के आसपास भी देखे गए. उस समय किशोरी की मां खेतों में मजदूरी कर रही थीं, जबकि पिता दिल्ली में काम करते हैं. लगातार धमकियों, सामाजिक बदनामी के डर और मानसिक तनाव के चलते किशोरी ने आत्महत्या कर ली.
जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. कंचनपुर थाना के सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
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