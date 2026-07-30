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गोरखपुर के जिला अस्पताल से 10 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या

गोरखपुर में लड़की अचानक गायब ( Photo credit;ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर के जिला अस्पताल से 10 साल की लड़की की अपहरण कर हत्या कर दी गई. उसके बाद शव को छिपा दिया गया. बुधवार को पुलिस ने CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया था. आरोपी की पहचान गाजीपुर के रहने वाले अभिषेक यादव के रूप में हुई है. वह पहले भी बंगाल की एक युवती से रेप मामले में जेल जा चुका है. दरअसल, जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को खाना देकर लौट रही 10 साल की मासूम बच्ची के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिससे इलाके में सनसनीखेज फैल गई. वहीं, बच्ची के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे जब बच्ची अस्पताल से घर लौट रही थी. इस दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और बच्ची को घर छोड़ने की बात बोल कर अपनी बाइक पर बैठाकर फरार हो गया था. इसके बाद सूचना पर पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए 10 टीमें लगाई गई थी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ (Video Credit; ETV Bharat)