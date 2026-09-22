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मुजफ्फरपुर SKMCH से लड़की को ले गए मोतिहारी, किराये के मकान में किया दुष्कर्म

मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ मोतिहारी में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Muzaffarpur Molestation
मुजफ्फरपुर की युवती से मोतिहारी में दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 5:33 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की लड़की से मोतिहारी में दुष्कर्म हुआ है. एसकेएमसीएच से 21 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ पूर्वी चंपारण के छतौनी ले गए. जहां एक किराये के मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बहला-फुसलाकर ले गए मोतिहारी
मामला 20 सितंबर 2026 का बताया जा रहा है. युवती के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एसकेएमसीएच और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला. फुटेज में युवती एक व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई दी.

सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी (ETV Bharat)

आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने सीसीटीवी फुटेज के साथ तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी की पहचान सोनू कुमार सिंह के रूप में हुई. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. पुलिस अब आरोपी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. पुलिस को जानकारी मिली है कि कुछ महीने पहले भी पूर्वी चंपारण में एक युवती के साथ इसी तरह की घटना में उसका नाम सामने आया था. इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है.

क्या बोले सिटी एसपी?
सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि आरोपी युवती का परिचित नहीं था. उसने कथित तौर पर युवती को यह कहकर झांसा दिया कि वह उसके पिता के ससुराल यानी नानी के गांव का रहने वाला है. इसके अलावे उसने युवती को कुछ पैसे देने की बात भी कही. इसके बाद वह युवती को अपने साथ पूर्वी चंपारण के छतौनी थाना क्षेत्र ले गया. आरोपी ने छतौनी में किराये पर लिए गए कमरे में युवती के साथ दुष्कर्म किया.

"पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर लिया। इसके बाद उसकी आवश्यक चिकित्सकीय जांच कराई गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. आरोपी पूर्वी चंपारण के केसरिया का रहने वाला है और छतौनी में किराये के कमरे में रहता था. वह एसकेएमसीएच में टीबी का इलाज कराने के लिए आया था."- मो. मोहिबुल्लाह अंसारी, पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर नगर

सिटी एसपी की लोगों से अपील
सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने लोगों से अपील की है कि बच्चे और युवतियां किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर उसके साथ कहीं न जाएं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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