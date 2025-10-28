ETV Bharat / state

होटल से बिना कपड़ों के भागी युवती; पहली मंजिल से नीचे गिरी, हालत गंभीर, छोड़कर भागा बॉयफ्रेंड

आगरा : होटल से एक युवती बिना कपड़ों के ही भागने लगी. इस दौरान वह पहली मंजिल से नीचे गिर गई. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने उसे चादर से ढका. घटना के बाद बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग निकला. होटल का स्टाफ भी फरार हो गया. घटना सिकंदरा इलाके के एक होटल की है. पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लिया है.

मामला सिकंदरा थाना के शास्त्रीपुरम स्थित आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स में बने एक होटल का है. होटल में 5 रूम और एक हॉल है. एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि मंगलवार को होटल से एक युवती के गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. युवती को घायल अवस्था में पश्चिमपुरी स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया है.

एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि होटल के कमरा नंबर- 4 में युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची थी. दोनों में किसी का बर्थडे था. इसके लिए रूम को सजाया था. बाकी कमरे अस्त-व्यस्त थे. आशंका है कि इसी कमरे में लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी. होटल के सीसीटीवी भी खंगाले हैं. होटल के रिकॉर्ड की पुलिस जांच कर रही है.