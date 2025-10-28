ETV Bharat / state

होटल से बिना कपड़ों के भागी युवती; पहली मंजिल से नीचे गिरी, हालत गंभीर, छोड़कर भागा बॉयफ्रेंड

बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में रुकी थी युवती, होटल मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया.

जांच के लिए पहुंची पुलिस.
जांच के लिए पहुंची पुलिस. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : होटल से एक युवती बिना कपड़ों के ही भागने लगी. इस दौरान वह पहली मंजिल से नीचे गिर गई. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने उसे चादर से ढका. घटना के बाद बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग निकला. होटल का स्टाफ भी फरार हो गया. घटना सिकंदरा इलाके के एक होटल की है. पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लिया है.

मामला सिकंदरा थाना के शास्त्रीपुरम स्थित आरवी लोधी कॉम्प्लेक्स में बने एक होटल का है. होटल में 5 रूम और एक हॉल है. एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि मंगलवार को होटल से एक युवती के गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. युवती को घायल अवस्था में पश्चिमपुरी स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया है.

एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि होटल के कमरा नंबर- 4 में युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची थी. दोनों में किसी का बर्थडे था. इसके लिए रूम को सजाया था. बाकी कमरे अस्त-व्यस्त थे. आशंका है कि इसी कमरे में लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी. होटल के सीसीटीवी भी खंगाले हैं. होटल के रिकॉर्ड की पुलिस जांच कर रही है.

आशंका है कि युवती छत के किनारे बने डक्ट से होकर नीचे गिरी. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. युवती अस्पताल में भर्ती है. उसकी हालत में सुधार होने पर पूछताछ की जाएगी. इसके बाद ही युवती कैसे गिरी, इसके बारे में पता लग पाएगा. वहीं घटना के बाद युवती का बॉयफ्रेंड फरार हो गया. होटल का अन्य स्टाफ भी भाग निकला. पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : किसान पथ पर हादसा; बेकाबू डंपर ने बाइकसवार इंजीनियर को रौंदा, दोस्त की हालत गंभीर

TAGGED:

AGRA POLICE CRIME NEWS
AGRA HOTEL INCIDENT
GIRL NAKED FELL FROM HOTEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.