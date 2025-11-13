ETV Bharat / state

मंगेतर ने दिया धोखा! शारीरिक संबंध बनाकर शादी से कर दिया इंकार, पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा

मंगेतर ने पहले युवती का भरोसा जीतकर शारीरिक संबंध बनाए. वहीं बाद में शादी करने से इंकार कर दिया.

कॉन्सेप्ट इमेज
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 7:57 PM IST

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर शादी से पहले ही मंगेतर ने युवती के साथ संबंध बनाए हैं और ये सिलसिला करीब एक महीने तक चलता रहा, जिसके बाद मंगेतर शादी करने से मुकर गया. पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

दरअसल, प्यार और शादी के झांसे की आड़ में एक युवती की जिंदगी तबाह कर दी गई. आरोप है कि मंगेतर ने पहले प्रेम-प्रसंग चलाया. इसके बाद घर वालों की सहमति से रिश्ता तय हो गया. इसके बाद आरोपी मंगेतर शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत लूटता रहा.

दो महीन पहले ही युवक-युवती ने परिजनों ने रिश्ता तय किया था: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती का इलाके के ही युवक से प्रेम प्रंसग चल रहा था. बताया गया है कि युवक ने करीब दो माह पहले अपने परिजनों को युवती के घर भेजकर रिश्ता पक्का कर लिया और शादी के लिए दो माह का समय ले लिया.

रिश्ता पक्का होते ही युवक ने बनाए युवती से शारीरिक संबंध: वहीं रिश्ता पक्का होने के बाद युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद की, जिस पर युवती ने मना कर दिया, लेकिन युवक ने उसे झांसे में लेते हुए कहा कि दो माह बाद तो शादी होने वाली है, जिसके बाद युवक ने दबाव बनाकर युवती के साथ करीब एक माह तक संबंध बनाए.

अब शादी करने से मुकर गया युवक: अब उनकी शादी का करीब एक माह का समय बचा है. आरोप है कि दो दिन पहले युवती के परिजन युवक के घर गए थे. इसी दौरान युवक ने युवती के साथ शादी करने से इन्कार कर दिया. वहीं यह बात जब युवती को पता चली तो उसने मंगेतर से बात की, जिस पर मंगेतर ने शादी करने से मना कर दिया.

गहरे सदमें में पीड़िता: पीड़ित युवती को इस बात से गहरा सदमा लगा, जिसके बाद पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा: मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

