होटल में दुष्कर्म का प्रयास, धर्म परिवर्तन का बनाया दवाब, आधार कार्ड से खुला राज

उधम सिंह नगर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती कर उसकी अस्मत से खेलने का प्रयास किया गया.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 7:14 PM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के सीमांत इलाके खटीमा में 19 साल की युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि युवक ने अपनी पहचान छुपाकर पहले उसे दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस खबर के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़ित युवती के साथ खटीमा कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोपी युवक पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाने का भी आरोप लगाया है. फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीम लगी हुई है.

पुलिस को जो तहरीर दी गई है, उसके मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों बीते एक साल से एक ही जगह पर काम करते हैं. आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम सोनू बताया था. बीते रविवार को सुबह करीब 10 बजे आरोपी, पीड़िता को घुमाने के बहाने से एक होटल में ले गया.

पीड़िता का आरोप है कि होटल में भी आरोपी ने अपना नाम सोनू बताकर कमरा बुक कराया था. पीड़िता के अनुसार, होटल में युवक की जेब में रखे आधार कार्ड से उसका वास्तविक नाम शाहनवाज होने का खुलासा हुआ, जिससे देख वो हैरान रह गई.

आरोप है कि इसके बाद युवक ने उसके साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया. साथ ही किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी. पीड़िता का कहना है कि आरोपी के पास आपत्तिजनक सामग्री भी थी और उसकी मंशा दुष्कर्म करने की थी, लेकिन किसी तरह वो उसके चंगुल से निकलकर वहां से भागने में सफल रही.

पीड़िता ने तहरीर में ये भी बताया कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर उसे विश्वास में लिया और उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, जिससे वह मानसिक रूप से भयभीत है. उसने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

कोतवाल विजेंद्र शाह के अनुसार, आरोपी शाहनवाज (28 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर) भी पिछले तीन साल से खटीमा में काम कर रहा है. वहीं उसकी मुलाकात करीब एक साल पहले पीड़िता से हुई थी. खटीमा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली खटीमा में धारा 62, 64 और 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है. कोतवाल विजेंद्र शाह के अनुसार मामले में विवेचक द्वारा पीड़िता के 64 के बयान दर्ज कराए जा रहे है. जांच के बाद मामले में विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

