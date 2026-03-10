ETV Bharat / state

चार साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरा युवक, युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, पीड़ित युवती ने रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी है. जिसमें उसने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि करीब चार सालों से उसका रोहित कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था. इस दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं. उसका आरोप है कि आरोपी युवक ने उससे कई बार शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे पर उसने उसके साथ संबंध बनाए.

शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरा युवक: पीड़िता के मुताबिक, युवक ने उसे विश्वास दिलाया था कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा. इस भरोसे में आकर दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, लेकिन अब युवक अपने वादे से मुकर गया है. युवती का कहना है कि अब आरोपी युवक किसी दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है और उससे दूरी बना रहा है.