चार साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरा युवक, युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर में शादी का झांसा देकर चार साल तक संबंध बनाने का आरोप, युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 10, 2026 at 6:38 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पीड़ित युवती ने रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी है. जिसमें उसने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि करीब चार सालों से उसका रोहित कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था. इस दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं. उसका आरोप है कि आरोपी युवक ने उससे कई बार शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे पर उसने उसके साथ संबंध बनाए.
शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरा युवक: पीड़िता के मुताबिक, युवक ने उसे विश्वास दिलाया था कि वो जल्द ही उससे शादी करेगा. इस भरोसे में आकर दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने, लेकिन अब युवक अपने वादे से मुकर गया है. युवती का कहना है कि अब आरोपी युवक किसी दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है और उससे दूरी बना रहा है.
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार: जब युवती ने युवक से शादी के बारे में बात की तो उसने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और न्याय की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. युवती का आरोप है कि युवक ने उसे लंबे समय तक शादी का झांसा देकर धोखा दिया.
युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. ताकि, सच्चाई सामने आ सके और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके.
"युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, रुद्रपुर
