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फर्रुखाबाद में कुएं में गिरी बच्ची; मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर टीम ने सुरक्षित निकाला, सीएचसी में भर्ती

फर्रुखाबाद : जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक बच्ची कुएं में गिर गई. करीब को कुछ ही देर में रेस्क्यू के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उसे उपचार के लिये सीएचसी में भर्ती कराया गया है.

सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिलते ही चिकित्सकों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया. साथ ही 108 एम्बुलेंस की तीन गाड़ियां भी मौके पर रवाना की गईं. ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक व्यक्ति को कुएं में भेजकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया.



सीएमओ ने बताया कि रेस्क्यू के तत्काल बाद डिप्टी सीएमओ डॉ. आरसी माथुर के नेतृत्व में चिकित्सा टीम द्वारा बच्ची का प्राथमिक परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की निगरानी में बच्ची को जिला चिकित्सालय लोहिया भेजा गया, जहां उसे तत्काल भर्ती कर आवश्यक उपचार प्रारंभ किया गया.



