फर्रुखाबाद में कुएं में गिरी बच्ची; मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर टीम ने सुरक्षित निकाला, सीएचसी में भर्ती
सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:46 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक बच्ची कुएं में गिर गई. करीब को कुछ ही देर में रेस्क्यू के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उसे उपचार के लिये सीएचसी में भर्ती कराया गया है.
सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिलते ही चिकित्सकों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया. साथ ही 108 एम्बुलेंस की तीन गाड़ियां भी मौके पर रवाना की गईं. ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक व्यक्ति को कुएं में भेजकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
सीएमओ ने बताया कि रेस्क्यू के तत्काल बाद डिप्टी सीएमओ डॉ. आरसी माथुर के नेतृत्व में चिकित्सा टीम द्वारा बच्ची का प्राथमिक परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स की निगरानी में बच्ची को जिला चिकित्सालय लोहिया भेजा गया, जहां उसे तत्काल भर्ती कर आवश्यक उपचार प्रारंभ किया गया.
सीएमओ ने बताया कि जिला चिकित्सालय लोहिया में सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों द्वारा बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार किया गया. बच्ची की आवश्यक रक्त जांच, सीटी स्कैन तत्काल कराया गया. चिकित्सकों द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए उसका सुरक्षित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी कुएं एवं अन्य खुले गड्ढों को तत्काल सुरक्षित रूप से बंद रखें और उन्हें खुला न छोड़ें. विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक एवं परिवार के सदस्य बच्चों पर लगातार निगाह रखें.
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