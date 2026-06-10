अलीगढ़ में सड़क किनारे गड्ढे में गिरी लड़की, लोगों ने ऐसे बचाई जान
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:31 AM IST
अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ शहर में सड़क निर्माण और टेलीकॉम कंपनी के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड पर सड़क किनारे खुले पड़े मैनहोल में एक लड़की अचानक गिर गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को मैनहोल से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
बताया जा रहा है कि रामघाट रोड पर सड़क निर्माण और भूमिगत केबल डालने का कार्य चल रहा है. इसी दौरान टेलीकॉम कंपनी द्वारा कई स्थानों पर मैनहोल खोदे गए थे. आरोप है कि कार्य पूरा होने के बाद भी कुछ मैनहोल खुले छोड़ दिए गए, जिन पर न तो सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ.
स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले पड़े मैनहोल और गड्ढों को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनी द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी.
घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है. स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्यों और टेलीकॉम कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि शहर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के खुले गड्ढे और मैनहोल आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं.
हालांकि, नगर निगम की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिस मैनहोल में लड़की गिरी, वह नगर निगम की सीवर लाइन का नहीं था. नगर निगम के अनुसार संबंधित मैनहोल एक मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी की लाइन से जुड़ा हुआ है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि संबंधित टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके निर्देश दिए हैं. साथ ही बिना पर्याप्त तथ्यों के नगर निगम की सीवर लाइन बताकर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.
फिलहाल लड़की सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही किसी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
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