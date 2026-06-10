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अलीगढ़ में सड़क किनारे गड्ढे में गिरी लड़की, लोगों ने ऐसे बचाई जान

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ शहर में सड़क निर्माण और टेलीकॉम कंपनी के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड पर सड़क किनारे खुले पड़े मैनहोल में एक लड़की अचानक गिर गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को मैनहोल से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.



बताया जा रहा है कि रामघाट रोड पर सड़क निर्माण और भूमिगत केबल डालने का कार्य चल रहा है. इसी दौरान टेलीकॉम कंपनी द्वारा कई स्थानों पर मैनहोल खोदे गए थे. आरोप है कि कार्य पूरा होने के बाद भी कुछ मैनहोल खुले छोड़ दिए गए, जिन पर न तो सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ.



स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले पड़े मैनहोल और गड्ढों को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनी द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो यह घटना टाली जा सकती थी.



घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है. स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्यों और टेलीकॉम कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि शहर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के खुले गड्ढे और मैनहोल आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं.