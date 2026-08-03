जानलेवा शौक! सेल्फी लेते समय फिसला पैर, गहरी खाई में गिरी लड़की
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेना जानलेवा साबित हो सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 8:53 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां सुजानपुर-पालमपुर मुख्य सड़क पर ब्यास पुल के पास सेल्फी लेते समय एक 17 वर्षीय लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरी. राहत की बात यह रही कि वह ब्यास नदी में गिरने के बजाय झाड़ियों में फंस गई. इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और दमकल विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाकर त्वरित कार्रवाई की और लड़की को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई.
सेल्फी लेते समय हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोरी व्यास पुल के पास स्थित प्राचीन प्राकृतिक जल स्रोत (पानी की गुफा) के ऊपर खड़े होकर सेल्फी ले रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी. घटना को देखते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलाया और तुरंत बचाव की कोशिश शुरू कर दी. इसी दौरान गश्त कर लौट रहे सुजानपुर पुलिस के जवान विवेक शर्मा और कुलभूषण मौके पर पहुंचे. लोगों से जानकारी मिलने के बाद दोनों पुलिसकर्मी बिना देर किए खाई में उतर गए. बचाव अभियान के दौरान उनकी वर्दी भी फट गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना झाड़ियों में फंसी लड़की तक पहुंचकर उसे संभाले रखा और सुरक्षित निकालने का प्रयास किया.
घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर थाना पुलिस, गृहरक्षा विभाग और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. सभी ने मिलकर संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद किशोरी को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया.
अस्पताल में उपचार के बाद मिली छुट्टी
सुजानपुर थाना प्रभारी प्रकाश ठाकुर ने बताया कि घायल किशोरी जिला कांगड़ा के लंबा गांव की रहने वाली है. लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सेल्फी लेते समय संतुलन खो बैठी थी, जिसके कारण खाई में गिर गई. हालांकि झाड़ियों में फंस जाने से वह नदी में नहीं गिरी और उसकी जान बच गई. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य पाई गई और डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को भी दे दी है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेना जानलेवा साबित हो सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पर्यटन स्थलों, पुलों, पहाड़ी इलाकों और गहरी खाइयों के किनारे सेल्फी लेने से बचें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें.
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