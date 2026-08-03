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जानलेवा शौक! सेल्फी लेते समय फिसला पैर, गहरी खाई में गिरी लड़की

हमीरपुर: हमीरपुर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां सुजानपुर-पालमपुर मुख्य सड़क पर ब्यास पुल के पास सेल्फी लेते समय एक 17 वर्षीय लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरी. राहत की बात यह रही कि वह ब्यास नदी में गिरने के बजाय झाड़ियों में फंस गई. इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और दमकल विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाकर त्वरित कार्रवाई की और लड़की को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई.

सेल्फी लेते समय हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोरी व्यास पुल के पास स्थित प्राचीन प्राकृतिक जल स्रोत (पानी की गुफा) के ऊपर खड़े होकर सेल्फी ले रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरी. घटना को देखते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलाया और तुरंत बचाव की कोशिश शुरू कर दी. इसी दौरान गश्त कर लौट रहे सुजानपुर पुलिस के जवान विवेक शर्मा और कुलभूषण मौके पर पहुंचे. लोगों से जानकारी मिलने के बाद दोनों पुलिसकर्मी बिना देर किए खाई में उतर गए. बचाव अभियान के दौरान उनकी वर्दी भी फट गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना झाड़ियों में फंसी लड़की तक पहुंचकर उसे संभाले रखा और सुरक्षित निकालने का प्रयास किया.

घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर थाना पुलिस, गृहरक्षा विभाग और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं. सभी ने मिलकर संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद किशोरी को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया.