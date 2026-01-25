ETV Bharat / state

लखनऊ के किशोर को युवती भगा ले गई दिल्ली, घर से लापता होने पर हुआ खुलासा

पुलिस की जांच और दोनों की लोकेशन दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, पुलिस की टीमें दिल्ली तक छापेमारी कर रही हैं.

बंथरा थाना
बंथरा थाना (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:30 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 8:17 PM IST

लखनऊ: बंथरा थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोर के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. इसके बाद पीड़ित परिजनों ने सरोजनी नगर की एक युवती पर उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस की शुरुआती जांच और दोनों की लोकेशन दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दिल्ली तक छापेमारी कर रही हैं. ​

22 जनवरी से लापता था बेटा: ​बंथरा निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा बीते 22 जनवरी को बिना बताए घर से कहीं चला गया था. काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो परिजनों को पता चला की राजधानी के ही सरोजनी नगर के चिल्लावां निवासी एक युवती उनके बेटे के संपर्क में थी. वही उसे बहाने से अपने साथ ले गई है.

दिल्ली में होने की आशंका: ​परिजनों का दावा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि आरोपी युवती और किशोर इस समय दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं. पिता ने अंदेशा जताया है कि युवती ने उनके नाबालिग बेटे को गलत तरीके से प्रभावित किया और उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया.

​सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: बंथरा थाने के इंस्पेक्टर ​राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया, पुलिस ने पिता की तहरीर पर युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस टीम अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके.

Last Updated : January 25, 2026 at 8:17 PM IST

