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भागलपुर में कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान बाढ़ की पानी में 5 छात्राएं डूबी, एक की मौत

भागलपुर में बाढ़ की पानी में 5 छात्राएं डूब गयी, एक की मौत हो गयी. छात्राएं कर्मा पेड़ की टहनी लाने गयी थी. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार

Girl Drowns In Bhagalpur Ganga River
भागलपुर में छात्रा की डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 2:29 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में गंगा के बाढ़ की पानी में पांच छात्राएं डूब गयी, जिसमें एक की मौत हो गयी. घटना जिले के नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर गांव की बतायी जा रही है. सभी छात्रा कर्मा-धर्मा पूजा की तैयारी के दौरान मंगलवार को झुरी काटने गईं थी. इसी दौरान पांच छात्राएं डूबने लगी. स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर चार छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक छात्रा की डूबने से मौत हो गई.

करम पेड़ की टहनी काटने गयी थी छात्राएं

यह घटना नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर गांव के वार्ड संख्या 4 की है. गांव की पांच छात्राएं कर्मा-धर्मा पूजा के लिए झुरी (करम पेड़ की टहनी) काटने गई थीं. वे कामामाय स्थान के पास पहुंची थीं. बताया जा रहा है कि नई सड़क के किनारे एक गड्ढे में बाढ़ का पानी जमा था. छात्राएं इसी जगह झुरी काटने के लिए गई थीं.

Girl Drowns In Bhagalpur Ganga River
घटनास्थल पर जुटी भीड़ (ETV Bharat)

गहरे पानी में डूबी

स्थानीय लोगों के अनुसार गड्ढे में पानी की गहराई काफी अधिक थी. पानी ऊपर से सामान्य दिखाई दे रहा था. इस वजह से छात्राओं को उसकी वास्तविक गहराई का अंदाजा नहीं हो सका. झुरी काटने के दौरान पांचों छात्राएं पानी में चली गईं. वे देखते ही देखते डूबने लगीं. छात्राओं को डूबता देखकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया. इसके बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे.

मशक्कत के बाद पुलिस ने बरामद की लाश

लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों की तत्परता से चार छात्राओं को पानी से बाहर निकाल लिया गया. हालांकि एक छात्रा गहरे पानी में चली गई. काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल सका. घटना की जानकारी भवानीपुर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में छात्रा की तलाश शुरू की गई. काफी मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने डूबी छात्रा का शव बरामद कर लिया. मृतका की पहचान 18 वर्षीय रिमझिम कुमारी के रूप में हुई है. वह भ्रमरपुर गांव निवासी अनिल मंडल की बेटी थी.

ग्रामीणों ने विभाग पर उठाये सवाल

ग्रामीणों के साथ-साथ गौतम गोविंद मंडल ने घटना को लेकर विभाग पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि सड़क किनारे बने गड्ढे में बाढ़ का पानी जमा था. वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. मौके पर पहुंचे भवानीपुर थानाध्यक्ष शंभू कुमार मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

"एक युवती के डूबने की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है. हादसे की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है." -शंभू कुमार, थानाध्यक्ष, भवानीपुर भागलपुर

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कागजी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat)

क्या है कर्मा-धर्मा पूजा?

बिहार के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पकृति पर्व है. इसे भाई-बहन के प्रेम का पर्व भी कहा जाता है. यह त्योहार अच्छी फसल, वर्षा और प्रकृति का आभार जताने के लिए करम देवता को समर्पित है. इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है.

करम की डाली का इस्तेमाल

पूजा से पहले भाई-बहने मिलकर करम की डाली लाते हैं. इसे आंगन में विधि-विधान के साथ स्थापित करते हैं और लोकगीत गाते हैं. रातभर मांदर, नगाड़ा और ढोल की थाप पर 'करम नाच' (एक पारंपरिक नृत्य) करते हैं. अगले दिन पूजा-अर्चना के बाद करमा की डाली को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है.

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