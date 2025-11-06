भिलाई में ई रिक्शा पलटने से युवती की दर्दनाक मौत, मां की हालत गंभीर
हादसा गुरुवार शाम की है. मृतक युवती अपनी मां के साथ जिला अस्पताल से घर लौट रही थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2025 at 10:46 PM IST
दुर्ग: गुरुवार शाम को तेज रफ्तार ई रिक्शा बेकाबू होकर भिलाई के फर्स्ट बटालियन के पास पलट गया. हादसे में ई रिक्शा में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मृतक युवती की मां गंभीर रुप से घायल हो गई. मृतक युवती का नाम नेहा पटनायक था जिसकी उम्र 22 साल थी.
ई रिक्शा पलटने से युवती की मौत: पुलिस ने बताया कि मृतक युवती अपनी को लेकर जिला अस्पताल से लौट रही थी. जिस ई रिक्शा में सवार होकर वो लोग लौट रहे थे वो ई रिक्शा भिलाई फर्स्ट बटालियन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में युवती की जहां मौत हो गई वहीं उसकी मां को भी गंभीर चोटें आई हैं. घायल महिला को वापस जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है.
हादसे में जिस युवती की मौत हुई उसका नाम नेहा पटनायक है. नेहा अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल से लौट रही थी. उनकी ई रिक्शा रास्ते में पलट गई. हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी मां उषा पटनायक गंभीर रुप से जख्मी हो गईं: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
जिला अस्पताल से लौट रही थी मां और बेटी: मौके पर मौजूद लोगों और मृतक युवती की मां ने बताया कि ड्राइवर ई रिक्शा की स्पीड को काबू में नहीं रख पाया जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई. स्थानीय लोगों ने आनन फानन में महिला और उसकी बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि युवती की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार: ई रिक्शा के पलटते ही मौके से ड्राइवर फरार हो गया. फरार ई रिक्शा ड्राइवर की तलाश जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ई रिक्शा ड्राइवर इस रुट पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है. अक्सर पैसेंजर बैठाने के चक्कर ई रिक्शा ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं.
