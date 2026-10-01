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धमतरी में मां बेटी को करैत सांप ने डसा, बच्ची की मौत मां का इलाज जारी

बिस्तर पर सो रही मां बेटी को सांप ने डसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रात में घर के अंदर सो रही मां और उसकी महज डेढ़ साल की मासूम बेटी को करैत सांप ने डस लिया. घटना के बाद परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद डेढ़ साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया. वहीं बच्ची की मां का अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है.