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धमतरी में मां बेटी को करैत सांप ने डसा, बच्ची की मौत मां का इलाज जारी

धमतरी में डेढ़ साल की बच्ची की सर्पदंश से मौत हुई है.वहीं मां का इलाज अस्पताल में जारी है.

snake bite mother and daughter
बिस्तर पर सो रही मां बेटी को सांप ने डसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रात में घर के अंदर सो रही मां और उसकी महज डेढ़ साल की मासूम बेटी को करैत सांप ने डस लिया. घटना के बाद परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद डेढ़ साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया. वहीं बच्ची की मां का अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है.

कहां की है घटना ?

मामला दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम केकराखोली का है. जानकारी के मुताबिक गांव में नरशु मरकाम की पत्नी संतोषी अपनी डेढ़ साल की बेटी मनस्वी के साथ रात में घर के अंदर सो रही थी. इसी दौरान अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां की नींद टूटी . मां ने जब आसपास देखा तो बिस्तर पर करैत सांप दिखा. बताया जा रहा है कि सांप ने मां और बच्ची दोनों को डस लिया था. सांप दिखाई देने के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने बिना देर किए मां और बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल धमतरी पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम बच्ची की जांच की, लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

सर्पदंश से बच्ची की मौत, मां का इलाज जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां और बेटी के सर्पदंश का मामला सामने आया था.जिसमें दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.लेकिन डेढ़ साल की बच्ची मनस्वी की इस घटना में दुखद मृत्यु हो गई.जिसका शव पीएम के बाद परिजनों को सौंपा गया है.वहीं मां का इलाज अस्पताल में जारी है- डॉ. राजेश सूर्यवंशी, जिला अस्पताल धमतरी

मां का इलाज जारी

वहीं बच्ची की मां संतोषी का अस्पताल में इलाज जारी है.डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है. इस घटना की खबर गांव में पहुंचते ही शोक का माहौल बन गया. जिस मासूम को परिवार ने रात में हंसते-खेलते देखा था, सुबह उसकी मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में सांपों से होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खासकर बारिश के मौसम में जहरीले सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में सांप के काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है.

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