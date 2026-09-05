पटना में जंगली सुअर का आतंक, 8 साल की बच्ची की मौत और युवक घायल
दानापुर के दियारा में जंगली सुअर का आतंक बढ़ता जा रहा है. हमले में बच्ची की मौत और युवक घायल हैं. राजेश कुमार की रिपोर्ट
Published : September 5, 2026 at 3:08 PM IST
पटना: राजधानी पटना के दानापुर में गंगा नदी में आई बाढ़ से दानापुर दियारा क्षेत्र के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. बाढ़ की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के सामने अब जंगली सुअरों का आतंक नई मुसीबत बनकर उभरा है. शनिवार की सुबह हेतनपुर और पुरानी पानापुर गांव में जंगली सुअर के हमले की दो घटनाएं सामने आईं, जिसमें एक आठ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और एक 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
बच्ची पर जंगली सुअर का हमला
दाउदपुर निवासी संजय राय की आठ वर्षीय पुत्री राधा कुमारी अपने ननिहाल हेतनपुर गांव गई हुई थी. बाढ़ का पानी गांव के घरों तक पहुंच चुका है. इसी दौरान बाढ़ के पानी में बहकर आए एक जंगली सुअर ने बच्ची पर हमला कर दिया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी.
अस्पताल में बच्ची की मौत
पूर्व मुखिया कन्हैया राय के अनुसार, ग्रामीणों की मदद से बच्ची को एसडीआरएफ की सहायता से पीपा पुल घाट तक लाया गया. इसके बाद उसे दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
"बच्ची को पीपा पुल घाट तक लाया गया. इसके बाद उसे दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया."-कन्हैया राय, पूर्व मुखिया
पुरानी पानापुर में युवक घायल
दूसरी घटना पुरानी पानापुर गांव में हुई. गांव निवासी सुभाष राय के 40 वर्षीय पुत्र सुनील राय शनिवार की सुबह शौच से लौटने के बाद पशुओं को चारा देने जा रहे थे. इसी दौरान जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उनके छाती और जांघ में चोट आई. युवक के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह जंगली सुअर को वहां से भगाया। घायल युवक का इलाज कराया गया.
शुक्रवार को भी जंगली सुअर ने किया हमला
ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार को भी पुरानी पानापुर गांव में जंगली सुअर ने एक बच्ची पर हमला किया था. बाढ़ के पानी के साथ जंगली सुअर गांवों की ओर आ गए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं. इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है.
बाढ़ पीड़ितों की दोहरी मुसीबत
दियारा के ग्रामीण पहले से ही बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. कई गांवों में पानी फैलने के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित है. घरों में पानी घुसने और आवागमन बाधित होने के बीच अब जंगली सुअरों के हमले ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है. ग्रामीण रात में भी अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा के लिए रतजगा करने को मजबूर हैं.
प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग
जंगली सुअर के लगातार हमलों के कारण दियारा के बाढ़ पीड़ितों में डर का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जंगली सुअरों को पकड़ने और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के सामने अब जानवरों के हमले का खतरा भी लगातार बना हुआ है. प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की जा रही है.
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