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पटना में जंगली सुअर का आतंक, 8 साल की बच्ची की मौत और युवक घायल

जंगली सुअर के हमले में मौत ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के दानापुर में गंगा नदी में आई बाढ़ से दानापुर दियारा क्षेत्र के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. बाढ़ की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के सामने अब जंगली सुअरों का आतंक नई मुसीबत बनकर उभरा है. शनिवार की सुबह हेतनपुर और पुरानी पानापुर गांव में जंगली सुअर के हमले की दो घटनाएं सामने आईं, जिसमें एक आठ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और एक 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्ची पर जंगली सुअर का हमला दाउदपुर निवासी संजय राय की आठ वर्षीय पुत्री राधा कुमारी अपने ननिहाल हेतनपुर गांव गई हुई थी. बाढ़ का पानी गांव के घरों तक पहुंच चुका है. इसी दौरान बाढ़ के पानी में बहकर आए एक जंगली सुअर ने बच्ची पर हमला कर दिया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी. जंगली सुअर के हमले में मौत (ETV Bharat) अस्पताल में बच्ची की मौत पूर्व मुखिया कन्हैया राय के अनुसार, ग्रामीणों की मदद से बच्ची को एसडीआरएफ की सहायता से पीपा पुल घाट तक लाया गया. इसके बाद उसे दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. "बच्ची को पीपा पुल घाट तक लाया गया. इसके बाद उसे दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया."-कन्हैया राय, पूर्व मुखिया पुरानी पानापुर में युवक घायल