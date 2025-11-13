ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बच्ची की मौत, बाबा के सामने खेत में घसीटने लगा; बहराइच में तेंदुए ने किसान को मार डाला, खेत में काम करते वक्त किया हमला

सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बुजुर्ग घायल
लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बुजुर्ग घायल (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 10:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी : जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खुशीपुर गांव में बाघ ने गन्ने के खेत से निकलकर एक बच्ची पर हमला कर दिया. बाबा के सामने बाघ ने बच्ची को खेत में घसीटने लगा. हमले में बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे बाबा घायल हो गए. गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश शुरू कर दी है. वहीं दूसरी ओर बहराइच में खेत में काम करते समय तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर दिया. हमले में वृद्ध की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बुजुर्ग घायल (Video credit: ETV Bharat)

लखीमपुर खीरी जिले के खुशीपुर निवासी बुजुर्ग हीरालाल ने बताया कि उनकी पोती डिंपल (11) दुकान पर खाना लेकर गई थी. खाना देने के बाद जब वह वापस घर लौट रही थी, तभी गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक झपट्टा मारकर हमला कर दिया. बाघ ने बच्ची को जमीन पर गिराकर घसीटना शुरू किया, तभी पास में मौजूद उसके बाबा ने लाठी लेकर बाघ पर हमला कर दिया. काफी देर संघर्ष के बाद बाघ खेतों की ओर भाग गया, लेकिन तब तक डिंपल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ग्रामीणों ने किसी तरह घायल हीरालाल को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

डॉक्टरों के मुताबिक, हीरालाल के सिर और कंधे पर हल्के पंजों के निशान हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पलिया पुलिस, वन विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ग्रामीणों को खेतों की ओर जाने से मना किया गया है. डीएफओ नार्थ कीर्ति चौधरी ने बताया कि सूचना मिली है. मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है. टीम निगरानी कर रही है.

पलिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि बाघ के हमले से बच्ची घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बहराइच में तेंदुए के हमले में किसान की मौत : जनपद के ककरहा रेंज के बेझा देवनपुरवा में गुरुवार को खेत में काम करते समय तेंदुए ने एक किसान पर हमला बोल दिया. हमले में किसान की मौत हो गई. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के बेझा देवनपुरवा में विखान आर्य (55) अपने गन्ने के खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन आस-पास कोई न होने के चलते उनकी जान चली गई. परिजनों के हांका लगाने पर तेंदुआ जंगल में भाग गया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस मामले में डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. शासन की ओर से से जो भी सहायता राशि है वो भी जल्द ही परिजनों को दिलाई जाएगी. पूरे इलाके में कांबिंग शुरू कर दी गई है.


यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी से कानपुर चिड़ियाघर लाया गया घायल तेंदुआ, जू में अब 25 तेंदुए हो गए

TAGGED:

GIRL CHILD DIES IN LAKHIMPUR KHERI
TIGER ATTACK IN LAKHIMPUR KHERI
FARMER DIES IN BAHRAICH
LEOPARD ATTACK IN BAHRAICH
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.