ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बच्ची की मौत, बाबा के सामने खेत में घसीटने लगा; बहराइच में तेंदुए ने किसान को मार डाला, खेत में काम करते वक्त किया हमला

लखीमपुर खीरी : जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खुशीपुर गांव में बाघ ने गन्ने के खेत से निकलकर एक बच्ची पर हमला कर दिया. बाबा के सामने बाघ ने बच्ची को खेत में घसीटने लगा. हमले में बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे बाबा घायल हो गए. गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश शुरू कर दी है. वहीं दूसरी ओर बहराइच में खेत में काम करते समय तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर दिया. हमले में वृद्ध की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में बुजुर्ग घायल (Video credit: ETV Bharat)

लखीमपुर खीरी जिले के खुशीपुर निवासी बुजुर्ग हीरालाल ने बताया कि उनकी पोती डिंपल (11) दुकान पर खाना लेकर गई थी. खाना देने के बाद जब वह वापस घर लौट रही थी, तभी गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक झपट्टा मारकर हमला कर दिया. बाघ ने बच्ची को जमीन पर गिराकर घसीटना शुरू किया, तभी पास में मौजूद उसके बाबा ने लाठी लेकर बाघ पर हमला कर दिया. काफी देर संघर्ष के बाद बाघ खेतों की ओर भाग गया, लेकिन तब तक डिंपल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ग्रामीणों ने किसी तरह घायल हीरालाल को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

डॉक्टरों के मुताबिक, हीरालाल के सिर और कंधे पर हल्के पंजों के निशान हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पलिया पुलिस, वन विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ग्रामीणों को खेतों की ओर जाने से मना किया गया है. डीएफओ नार्थ कीर्ति चौधरी ने बताया कि सूचना मिली है. मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है. टीम निगरानी कर रही है.