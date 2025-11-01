ETV Bharat / state

पिता दो घंटे से पड़ोस में तलाश रहे थे बेटी, अस्पताल से आए कॉल से मचा कोहराम

धौलपुर: जिले के कंचनपुर कस्बे में शुक्रवार शाम 8 वर्षीय बालिका की करंट से मौत हो गई. घटना की परिजनों को भनक तक नहीं लगी. परिजन बच्ची को आसपास तलाशते रहे. करीब दो घंटे बाद पुलिस के अस्पताल से आए कॉल ने परिवार में कोहराम मचा दिया. परिवार को तब पता लगा कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही.

कंचनपुर थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह ने बताया कि अर्पिता (8) पुत्री सुकेश ठाकुर शुक्रवार शाम कंचनपुर में घर जा रही थी. बालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई. पोल में करंट आ रहा था. बालिका करंट की चपेट में आ गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले गई, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया.