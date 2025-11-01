पिता दो घंटे से पड़ोस में तलाश रहे थे बेटी, अस्पताल से आए कॉल से मचा कोहराम
कंचनपुर में बिजली के पोल में करंट ने एक बालिका की जान ले ली.
Published : November 1, 2025 at 1:36 PM IST
धौलपुर: जिले के कंचनपुर कस्बे में शुक्रवार शाम 8 वर्षीय बालिका की करंट से मौत हो गई. घटना की परिजनों को भनक तक नहीं लगी. परिजन बच्ची को आसपास तलाशते रहे. करीब दो घंटे बाद पुलिस के अस्पताल से आए कॉल ने परिवार में कोहराम मचा दिया. परिवार को तब पता लगा कि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही.
कंचनपुर थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह ने बताया कि अर्पिता (8) पुत्री सुकेश ठाकुर शुक्रवार शाम कंचनपुर में घर जा रही थी. बालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई. पोल में करंट आ रहा था. बालिका करंट की चपेट में आ गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और बालिका को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले गई, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने बालिका की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी. बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार सन्न रह गया. इधर, बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजन तलाश कर रहे थे. करीब 2 घंटे से पिता सुकेश बेटी को आसपास ढूंढ रहे थे. बेटी की मौत से परिवार में मातम पसर गया. एएसआई सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.