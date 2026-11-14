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"DJ के शोर ने ले ली 20 दिन की मासूम की जान", परिजनों ने कहा- पहले धड़कनें तेज हुईं, फिर थम गईं सांसें

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया : जनपद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां 20 दिन की एक मासूम की अचानक मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि डीजे की अत्यधिक तेज आवाज की वजह से बच्ची की जान गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित डीजे को जब्त कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

20 दिन की बच्ची की अचानक मौत (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, घटना मनियर थाना क्षेत्र के मुडियारी गांव की है. पीड़ित परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए डीजे आया हुआ था, जो घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था, जिसे 20 दिन की मासूम सहन नहीं कर पाई. पहले बच्ची की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, फिर उसने दम तोड़ दिया.