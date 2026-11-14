"DJ के शोर ने ले ली 20 दिन की मासूम की जान", परिजनों ने कहा- पहले धड़कनें तेज हुईं, फिर थम गईं सांसें
पुलिस ने संबंधित डीजे को जब्त कर लिया है. मामले की जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:57 PM IST
बलिया : जनपद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां 20 दिन की एक मासूम की अचानक मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि डीजे की अत्यधिक तेज आवाज की वजह से बच्ची की जान गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित डीजे को जब्त कर लिया है. मामले की जांच जारी है.
जानकारी के अनुसार, घटना मनियर थाना क्षेत्र के मुडियारी गांव की है. पीड़ित परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए डीजे आया हुआ था, जो घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था, जिसे 20 दिन की मासूम सहन नहीं कर पाई. पहले बच्ची की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, फिर उसने दम तोड़ दिया.
इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. बच्ची की मां रीमा देवी ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के समय हमारे दरवाजे पर रोककर तेज आवाज में डीजे बजाने लगे थे, तभी यह हादसा हो गया.
बांसडीह क्षेत्राधिकारी जयशंकर मिश्र ने बताया कि मनियर थाने पर सूचना मिली कि मुडियारी गांव में रहने वाले रमेश गौंड की बहन अपनी 20 दिन की बेटी के साथ सोई थी, उसी दौरान डीजे बजाते हुए कुछ लोग जा रहे थे.
रमेश की बहन ने बताया कि मेरी बिटिया रो नहीं रही है, उसके बाद बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. डीजे को भी जब्त कर लिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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