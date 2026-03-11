ETV Bharat / state

धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती युवती ने दी जान, चेहरा जलने की वजह से हुई थी एडमिट

धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती युवती ने दी जान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवती शहर के एक राइस मिल में काम करती थी और वहीं के क्वार्टर में खाना बनाते समय हादसे का शिकार हो गई थी. युवती का चेहरा जल जाने के कारण उसे 10 मार्च को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन अगले ही दिन अस्पताल के प्रसाधन में ही उसकी लाश मिलने से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया.

धमतरी: जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बुधवार को जिला अस्पताल में भर्ती एक 20 साल की युवती ने वहीं अपनी जान दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस को बर्न वार्ड के महिला प्रसाधन में युवती की लाश मिली. पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

युवती मूल रूप से कोंडागांव जिले की रहने वाली बताई जा रही है. वहीं इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने भी जांच की बात कही है और दोषी पाए जाने पर जिला अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई करने की बात कही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

युवती कुकर में दाल उबालते समय चेहरे में जल गई. जिसे 10 मार्च की सुबह भर्ती किया गया था. जिसको सुबह वार्ड में देखा भी गया था.- सिविल सर्जन अरुण टोंडर, जिला अस्पताल

मानसिक रूप से परेशान?

सिविल सर्जन ने आगे कहा कि वह मानसिक रूप से परेशान भी लग रही थी, बुधवार को एक से डेढ़ बजे के बीच बाथरूम गई जहां उसने अपनी जान दे दी. सिविल सर्जन ने आगे कहा कि बर्न केस में पुलिस को सूचना दी जाती है.

काफी देर तक बाथरुम से वापस नहीं लौटने पर स्टाफ ने देखा तो बाथरूम में लाश मिली. घटना कैसे हुई यह जांच का विषय है. लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी- सीएमएचओ यूएल कौशिक

युवती के परिजन को बताया गया

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि बर्न केस को लेकर किसी भी प्रकार की पुलिस के पास शिकायत नहीं आई है. युवती के परिजनों द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए मॉर्चूरी में शिफ्ट किया गया है.

जरुरी सूचना: आत्महत्या कोई समाधान नहीं है.

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)

Suicide Is Not A Solution

If you are having suicidal thoughts, or you are worried about a friend, or you need emotional support, then there is someone who is always there to listen to you. Call the Sneha Foundation - 04424640050 (available 24x7) or iCall, the Tata Institute of Social Sciences helpline at 9152987821 (available Monday to Saturday from 8 am to 10 pm).