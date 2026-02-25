दर्दनाक सड़क हादसा: सोनिया विहार में 9 साल की बच्ची की मौत, भाई और चाचा घायल
दिल्ली के सोनिया विहार पुस्ता रोड पर सड़क हादसे में 9 वर्षीय बच्ची की मौत, शादी समारोह से वापस लौटते वक्त डंपर ने मारी टक्कर.
Published : February 25, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे है. आए दिन न जाने कितने लोग अपनी जान गवां रहे हैं. ताजा मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार पुस्ता रोड का है जहां सड़क हादसे में 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका भाई और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक बच्ची की पहचान 9 वर्षीय वैष्णवी के तौर पर हुई है जबकि घायल भाई भाई हर्ष (13) और चाचा रंगीला (24) का उपचार जारी है.
वहीं पुलिस के मुताबिक मंगलवार को रात तकरीबन 1:00 बजे सोनिया विहार रोड पर दुर्घटना की सूचना मिली, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 9 साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके भाई और चाचा अस्पताल में भर्ती है जहां उनका इलाज जारी है.
घटनास्थल का फोरेंसिक टीम ने निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी चालक की तलाश में पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं.
ये भी पढ़ें :