उदयपुर: थ्रेसर मशीन में दुपट्टा फंसने से 17 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत

एसपी ऑफिस, उदयपुर ( ETV Bharat Udiapur )

उदयपुर: जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा की थ्रेसर मशीन में फंसने से मौत हो गई. गेहूं की पुली मशीन में डालते समय अचानक उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और कुछ ही सेकंड में वह मशीन की ओर खिंचती चली गई. इस दौरान उसका सिर मशीन के अंदर चला गया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. कोटड़ा थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट ली जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह घटना कोटड़ा थाना क्षेत्र के बोरडी कला गांव में हुई. मृतका हीना (17) पुत्री पूंजा खोखरिया सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी. उसके माता-पिता गुजरात के अंबाजी में मजदूरी करते हैं. बताया जा रहा है कि हीना बुधवार दोपहर को अपने अंकल अर्जना पुत्र लाखा खोखरिया के खेत पर चाय-पानी देने और खेत के काम में सहयोग करने के लिए गई थी. इसे भी पढ़ें- गेहूं निकालते थ्रेसर मशीन में दुपट्टा फंसा, युवती की दर्दनाक मौत