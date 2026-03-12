उदयपुर: थ्रेसर मशीन में दुपट्टा फंसने से 17 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत
गेहूं की पुली थ्रेसर मशीन में डालते समय बालिका का दुपट्टा मशीन में फंस गया, जिसके बाद मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.
Published : March 12, 2026 at 8:58 PM IST
उदयपुर: जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा की थ्रेसर मशीन में फंसने से मौत हो गई. गेहूं की पुली मशीन में डालते समय अचानक उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और कुछ ही सेकंड में वह मशीन की ओर खिंचती चली गई. इस दौरान उसका सिर मशीन के अंदर चला गया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
कोटड़ा थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट ली जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह घटना कोटड़ा थाना क्षेत्र के बोरडी कला गांव में हुई. मृतका हीना (17) पुत्री पूंजा खोखरिया सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी. उसके माता-पिता गुजरात के अंबाजी में मजदूरी करते हैं. बताया जा रहा है कि हीना बुधवार दोपहर को अपने अंकल अर्जना पुत्र लाखा खोखरिया के खेत पर चाय-पानी देने और खेत के काम में सहयोग करने के लिए गई थी.
बालिका की मौके पर मौत: खेत पर उस समय गेहूं निकालने का काम चल रहा था और थ्रेसर मशीन चल रही थी. इसी दौरान हीना गेहूं की पुली मशीन में डालने लगी, तभी अचानक हवा के कारण उसका दुपट्टा थ्रेसर मशीन में फंस गया और वह मशीन की तरफ खिंचती चली गई. कुछ ही पलों में यह हादसा इतना भयावह हो गया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद खेत में मौजूद परिजनों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. नाबालिग का शव देखकर परिजन बुरी तरह सहम गए और गांव में शोक का माहौल छा गया. घटना की सूचना मिलने पर कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कोटड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
