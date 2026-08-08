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कोटा में बालकनी से गिरी बच्ची ने तोड़ा दम, कर रही थी पिता का इंतजार

कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में ढाई साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है. बच्ची हॉस्टल की बालकनी से दो दिन पहले गिर गई थी. परिजनों ने उसे कॉमर्स कॉलेज चौराहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिवार को सौंप दिया. घटना के बाद से उसके माता-पिता का रो रोकर बुरा हाल है.

जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि जवाहर नगर की गली नंबर 6 में जितेंद्र उर्फ लाला हॉस्टल में किराए से रहता है. घटना 6 अगस्त की है, जब शाम को उसकी ढाई वर्षीय बेटी परिधि बालकनी में खड़ी थी. वहां से नीचे गिर गई. परिधि को तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां 2 दिन इलाज चला. इसके बाद मौत हो गई.

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