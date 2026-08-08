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कोटा में बालकनी से गिरी बच्ची ने तोड़ा दम, कर रही थी पिता का इंतजार

कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके की घटना. दो दिन इलाज के बाद तोड़ा दम.

Victim of an accident
हादसे की शिकार परिधि (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 6:56 PM IST

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कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में ढाई साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है. बच्ची हॉस्टल की बालकनी से दो दिन पहले गिर गई थी. परिजनों ने उसे कॉमर्स कॉलेज चौराहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिवार को सौंप दिया. घटना के बाद से उसके माता-पिता का रो रोकर बुरा हाल है.

जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि जवाहर नगर की गली नंबर 6 में जितेंद्र उर्फ लाला हॉस्टल में किराए से रहता है. घटना 6 अगस्त की है, जब शाम को उसकी ढाई वर्षीय बेटी परिधि बालकनी में खड़ी थी. वहां से नीचे गिर गई. परिधि को तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां 2 दिन इलाज चला. इसके बाद मौत हो गई.

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बच्ची के पिता जितेंद्र उर्फ लाला भवन निर्माण में कारीगर है. उनका कहना था कि घटना के समय पत्नी वर्षा और तीन बेटियां घर पर मौजूद थीं. परिधि रोजाना की तरह उसका इंतजार कर रही थी. इस बालकनी में रोज मेरा इंतजार करती थी. इस दौरान रेलिंग पर चढ़ गई. परिधि के गिरने की आवाज आई और रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए. दो दिन बालिका का इलाज चला. बच्चों की मौत के बाद उसकी मां को काफी देर नहीं बताया गया. उसे जब बच्चे की मौत की जानकारी मिली तब तबीयत बिगड़ गई.

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GIRL DIES IN KOTA
PASSED AWAY AFTER 2 DAYS TREATMENT
हादसे का शिकार ढाई साल की बच्ची
पहली मंजिल से गिरने से मौत
GIRL FALLS FROM BALCONY IN KOTA

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