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काल बना ननिहाल का तालाब, खेलते समय गहरे पानी में समाई दो साल की मासूम, मौके पर ही थमी सांसें

परिवार के लोगों ने घर और आसपास के क्षेत्र में बच्ची को खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसी दौरान तालाब के किनारे बच्ची की चप्पल दिखाई दी. चप्पल मिलने के बाद परिजनों को बच्ची के तालाब में गिरने की आशंका हुई. इसके बाद तालाब में तलाश शुरू की गई तो बच्ची पानी के अंदर मिली. परिजन आनन-फानन में बच्ची को तालाब से बाहर निकालकर निजी अस्पताल ले गए. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

बच्ची बाजपुर अपनी मां के साथ दिनेशपुर के मदनापुर स्थित अपने मामा के घर घूमने आई थी. बताया जा रहा है कि रविवार को बच्ची घर के आसपास खेल रही थी. इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर से सटे तालाब के पास पहुंच गई. यह तालाब करीब 40 बाई 40 फीट का बताया जा रहा है, जिसमें परिवार की ओर से मछली पालन किया जाता था. परिजनों के मुताबिक, कुछ देर बाद जब बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी.

मासूम की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. हादसे की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर दिनेशपुर थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है.

घटना के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बच्ची के तालाब तक पहुंचने और हादसे से पहले की परिस्थितियों की जानकारी मिल सके. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

-पंकज कुमार, प्रभारी निरीक्षक-

ग्राम प्रधान अवतार सिंह ने भी घटना पर दुख जताते हुए बताया कि बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी. खेलते समय वह तालाब की ओर चली गई और बाद में उसकी चप्पल तालाब के किनारे मिली. बच्ची को तालाब से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दो वर्षीय मासूम की मौत से परिवार में गम का माहौल है. हादसे ने एक बार फिर घरों के आसपास बने खुले तालाब और जलस्रोतों के किनारे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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