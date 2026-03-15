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पिथौरागढ़ में तालाब में डूबने से तीन साल की बच्ची की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ में विण ब्लॉक के पाली गांव में तीन साल की बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पाली गांव निवासी कुलदीप चंद की तीन साल की बेटी अपनी दादी के साथ खेतों में गई थी, जब उसकी दादी चारा काट रही थी तो वह पास ही खेल रही थी. उसकी दादी ने पशुओं के लिए चारा काटने के बाद पोती को आवाज दी तो वह नजर नहीं आई. घबराई दादी ने इसकी सूचना आसपास ग्रामीणों को दी. जब ढूंढ़खोज की गई तो मासूम तालाब में पड़ी मिली.

आनन फानन में परिजन उसे लेकर 18 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल लाए, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. प्रशांत अधिकारी के अनुसार तालाब में डूबने से बच्ची के फेफड़ों में पानी भर गया था, इससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद दादी और मां समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बच्ची के पिता कुलदीप चंद भारतीय सेना में तैनात हैं. उन्हें भी यह दुखद सूचना दे दी गई है. वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है.

वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के नजदीकी गरुड़ा गांव में एक दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित छाना पांडे क्षेत्र के गरुड़ा गांव निवासी व्यक्ति का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. जिसके बाद दुकानदार का संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में शव मिला.