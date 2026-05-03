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कोल्डड्रिंक पीने से युवती की मौत, 8 मई को थी शादी, पुलिस बोली- जहरीला पदार्थ खाया

युवती के नाना का कहना है कि कोल्डड्रिंक पीने से कुछ बच्चों की भी तबीयत खराब हुई थी. इलाज के बाद घर भेज दिया गया.

युवती की मौत से घर में पसरा मातम.
युवती की मौत से घर में पसरा मातम. (Photo Credit; Provided by family members)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:41 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 8:18 PM IST

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हमीरपुर : फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के धाना गांव में कोल्डड्रिंक पीने से युवती और कुछ बच्चों की हालत बिगड़ गई. उल्टी-दस्त होने पर परिजन युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उसकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे घर में मातम पसर गया. वहीं पुलिस का कहना है कि युवती ने जहरीला पदार्थ खाया था.

मृतका के नाना महेश कुमार ने बताया, 19 वर्षीय खुशबू पुत्री हरिश्चंद्र निषाद की आगामी 8 मई को शादी थी. जिसकी बरात थाना चांदपुर के तारनडेरा गांव से आनी थी. घर में शादी की तैयारियां चल रहीं थीं और कुछ नाते रिश्तेदार भी घर में आ चुके थे.

शनिवार शाम खुशबू ने कोल्डड्रिंक मंगाई. पीने के कुछ देर बाद हालत बिगड़ने लगी. परिजन उसे तत्काल अमौली गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं बच्चों की हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया गया.

जिला अस्पताल में रात करीब 11:30 बजे उपचार शुरू हुआ, लेकिन करीब 12:30 बजे उसकी मौत हो गई. नाना महेश का आरोप है कि दुकानदार ने एक्सपायरी डेट की कोल्डड्रिंक दे दी थी. जिसे पीने से खुशबू की मौत हो गई. घटना से परिवार के सभी सदस्य सदमे में हैं और रो-रोकर बेहाल हैं.

कोतवाली प्रभारी देवेंद्र मिश्रा ने बताया, अस्पताल से मेमो मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया गया है. परिजनों की ओर से दी गई सूचना में युवती द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की बात कही गई है. वहीं चांदपुर थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि घटना के संबंध में उनके थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

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Last Updated : May 3, 2026 at 8:18 PM IST

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