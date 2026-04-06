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अलवर: तेज रफ्तार SUV ने 7 वर्षीय मासूम को रौंदा, सड़क पार करते समय हादसा, चालक फरार

खेड़ली थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि सोमवार को थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची के घायल होने की सूचना पर वे घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि परिजन बालिका को खेड़ली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड पर सोमवार को तेज रफ्तार एसयूवी कार ने एक 7 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी. घटना उस समय हुई जब बालिका घर से कुछ सामान लेने दुकान पर गई थी. लौटते समय सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजनों को सूचना मिलने पर वे उसे खेड़ली अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, सूचना मिलने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई.

थानाधिकारी ने बताया कि मृतका प्रिया गर्ग (7) पुत्री रविकांत गर्ग अपने निवास से दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी. सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि एसयूवी कार चालक बालिका को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. घटना के संबंध में शिकायत मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है. वाहन के नंबर के आधार पर चालक और वाहन की तलाश की जा रही है.

एक दिन पहले ही आया था परिवार: मृतका प्रिया के पिता ने बताया कि रविवार को ही वह परिवार को लेकर खेड़ली बाईपास पर बने एक मकान में रहने के लिए आए थे. परिवार के लोगों द्वारा पूरे घर का सामान शिफ्ट किया गया था. उन्होंने बताया कि वह प्राइवेट टीचर हैं, जिनकी दो बेटियां थीं. सड़क हादसे में बड़ी बेटी प्रिया की मौत हो गई. दूसरी बेटी एक साल की है.

सिर से अधिक खून बहने से हुई मौत: थानाधिकारी चंदेल ने बताया कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से बालिका सिर के बल गिरी, जिससे उसके सिर में चोट आई और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.