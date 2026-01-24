ETV Bharat / state

दुखद! आफत बनकर किशोरी के ऊपर गिरा पत्थर, मौके पर तोड़ा दम

सोलन जिले में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई.

पहाड़ी से पत्थर गिरने से किशोरी की हुई मौत
पहाड़ी से पत्थर गिरने से किशोरी की हुई मौत (concept)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से दुखद खबर आई है. विकासखंड सोलन की कोरो कैंथड़ी पंचायत के गांव गोल में दूध लेकर जा रही बच्ची पर चट्टान गिर गई. हादसे में चट्टान के नीचे दबने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, 'घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है'.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम हिमानी है, जो अपनी बहन रेणु के साथ सुबह गांव में दूध देने के लिए जा रही थी. दोनों बहनों में करीब 5 से 6 फीट की दूरी थी. इस दौरान जब वह घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक चट्टान आ गिरी और 15 वर्षीय हिमानी इसके नीचे दब गई.

हिमानी को चट्टान के नीचे दबा देख रेणु ने तुरंत मौके पर स्थिति एक घर में जाकर लोगों को बुलाया. मौके पर पहुंचे लोगों ने चट्टान को हटाया, लेकिन तब तक हिमानी दम तोड़ चुकी थी. इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमएमयू अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया.

बताया जा रहा है कि हिमानी के पिता दुनी चंद पिकअप चलाने का काम करते हैं. घटना के समय वह पिकअप में सामान लेकर शिमला गए हुए थे. घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल है.

ये भी पढ़ें: मनाली में बर्फ के बीच बिकिनी में दिखी महिला टूरिस्ट! वायरल वीडियो पर भड़के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, दी सख्त हिदायत

TAGGED:

GIRL DIES AFTER BEING HIT BY STONES
STONES FALLING FROM HILL IN SOLAN
SOLAN GIRL DIED IN ACCIDENT
सोलन चट्टान गिरने से बच्ची की मौत
SOLAN GIRL DIED DUE TO ROCKFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.