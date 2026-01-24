ETV Bharat / state

दुखद! आफत बनकर किशोरी के ऊपर गिरा पत्थर, मौके पर तोड़ा दम

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से दुखद खबर आई है. विकासखंड सोलन की कोरो कैंथड़ी पंचायत के गांव गोल में दूध लेकर जा रही बच्ची पर चट्टान गिर गई. हादसे में चट्टान के नीचे दबने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, 'घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है'.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम हिमानी है, जो अपनी बहन रेणु के साथ सुबह गांव में दूध देने के लिए जा रही थी. दोनों बहनों में करीब 5 से 6 फीट की दूरी थी. इस दौरान जब वह घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक चट्टान आ गिरी और 15 वर्षीय हिमानी इसके नीचे दब गई.