दुखद! आफत बनकर किशोरी के ऊपर गिरा पत्थर, मौके पर तोड़ा दम
सोलन जिले में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:44 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से दुखद खबर आई है. विकासखंड सोलन की कोरो कैंथड़ी पंचायत के गांव गोल में दूध लेकर जा रही बच्ची पर चट्टान गिर गई. हादसे में चट्टान के नीचे दबने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई.
एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया, 'घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है'.
सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम हिमानी है, जो अपनी बहन रेणु के साथ सुबह गांव में दूध देने के लिए जा रही थी. दोनों बहनों में करीब 5 से 6 फीट की दूरी थी. इस दौरान जब वह घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक चट्टान आ गिरी और 15 वर्षीय हिमानी इसके नीचे दब गई.
हिमानी को चट्टान के नीचे दबा देख रेणु ने तुरंत मौके पर स्थिति एक घर में जाकर लोगों को बुलाया. मौके पर पहुंचे लोगों ने चट्टान को हटाया, लेकिन तब तक हिमानी दम तोड़ चुकी थी. इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमएमयू अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया.
बताया जा रहा है कि हिमानी के पिता दुनी चंद पिकअप चलाने का काम करते हैं. घटना के समय वह पिकअप में सामान लेकर शिमला गए हुए थे. घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल है.
