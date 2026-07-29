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रुड़की में रोडवेज बस ने युवती को कुचला, मौके पर चली गई जान, बच्ची भी घायल, चालक-परिचालक फरार

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार युवती की मौत हो गई. जबकि, उसकी गोद में मौजूद मासूम बच्ची घायल हो गई. हादसे के बाद बस चालक और परिचालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. वहीं, पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी नसरीन (उम्र 20 वर्ष) अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर मंगलौर की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि बाइक पर उनके साथ एक छोटी मासूम बच्ची भी थी, जैसे ही वो रुड़की में नेशनल हाईवे (NH 58) पर एसडीएम (SDM) चौक के पास पहुंचे, तो वैसे ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार उत्तराखंड रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

युवती की दर्दनाक मौत, गोद में सवार बच्ची घायल: टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक पर बैठी नसरीन सड़क पर गिर गई और बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, गोद में मौजूद मासूम बच्ची घायल हो गई. हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सिविल लाइन कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया.