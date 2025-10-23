चेक डैम में डूबने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत, कपड़े धोने के दौरान हुआ हादसा
हजारीबाग में एक 12 साल की बच्ची की चेक डैम में डूबने से मौत हो गयी.
Published : October 23, 2025 at 5:59 PM IST
हजारीबागः जिला में चौपारण प्रखंड के बहेरा पंचायत अंतर्गत बहेरा गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 12 वर्षीय राखी कुमारी की शिवाला चेक डैम में डूबने से मौत हो गई. मृतका की पहचान ग्राम बहेरा निवासी चंद्रदेव भुइयां की पुत्री के रूप में हुई है.
कैसे घटी घटना
जानकारी के अनुसार, राखी कुमारी दोपहर लगभग एक बजे अपने घर के पास स्थित शिवाला नहर पर कपड़े धो रही थी. इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दी.
सूचना मिलते ही चौपारण अंचलाधिकारी संजय यादव और थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने चयकलां से गोताखोरों की टीम बुलवाई, जिन्होंने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के शव को पानी से बाहर निकाला. इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शव को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बरही भेज दिया गया.
अंचलाधिकारी संजय यादव और थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और प्रशासन की ओर से आपदा राहत कोष के तहत परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी.
इसे भी पढे़ं- धनबाद में हादसा: तालाब में डूबने दो मासूम बच्चों की मौत
इसे भी पढे़ं- लातेहार में डोभा में डूबने से बच्चे की मौत, 6 घंटे बाद मिला शव
इसे भी पढे़ं- बोकारो के देसी वाटर पार्क में हादसा, 15 वर्षीय छात्र की डूबने से हुई मौत