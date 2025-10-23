ETV Bharat / state

चेक डैम में डूबने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत, कपड़े धोने के दौरान हुआ हादसा

हजारीबागः जिला में चौपारण प्रखंड के बहेरा पंचायत अंतर्गत बहेरा गांव में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 12 वर्षीय राखी कुमारी की शिवाला चेक डैम में डूबने से मौत हो गई. मृतका की पहचान ग्राम बहेरा निवासी चंद्रदेव भुइयां की पुत्री के रूप में हुई है.

कैसे घटी घटना

जानकारी के अनुसार, राखी कुमारी दोपहर लगभग एक बजे अपने घर के पास स्थित शिवाला नहर पर कपड़े धो रही थी. इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दी.

सूचना मिलते ही चौपारण अंचलाधिकारी संजय यादव और थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने चयकलां से गोताखोरों की टीम बुलवाई, जिन्होंने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के शव को पानी से बाहर निकाला. इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शव को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बरही भेज दिया गया.