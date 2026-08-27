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बहुमंजिला फ्लैट से गिरकर 20 वर्षीय युवती की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सरायकेला : जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के एक आवासीय परिसर में गुरुवार एक दर्दनाक हादसा सामने आया. बहुमंजिला फ्लैट से नीचे गिरने के कारण 20 वर्षीय युवती खुशबू कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे अपार्टमेंट और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 8:00 से 8:30 बजे के बीच की है. लोगों ने अचानक युवती को बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से से नीचे गिरते देखा. जमीन पर गिरते ही गंभीर चोटें आने के कारण खुशबू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर परिसर में मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े.

बहुमंजिला फ्लैट से गिरकर 20 वर्षीय युवती की मौत (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस हृदयविदारक घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे गहरे सदमे में हैं.