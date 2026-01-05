ETV Bharat / state

जमशेदपुर में बस की चपेट में आने से लड़की की मौत, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़

जमशेदपुर में एक स्कूटी सवार लड़की की बस की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ की.

YOUNG WOMAN DIED IN BUS ACCIDENT
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 5, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडीह थाना क्षेत्र में बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक लड़की की मौत हो गई है. हादसे में एक बच्ची घायल हो गई है. मामले में परसुडीह थाना प्रभारी ने बताया की बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. मृतका की पहचान परसुडीह थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा सुभाष टोला निवासी 16 वर्षीय अंजलि कुमारी और घायल उसकी चचेरी बहन निधि कुमारी के रूप में हुई. हादसे में घायल बच्ची को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है.

हादसे के बाद इलाके में मची अफरा-तफरी

आक्रोशित लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक एक बस सड़क किनारे खड़ी थी. बस चालक हैंडब्रेक लगाकर चाय पीने चला गया था. अचानक बस का हैंडब्रेक फेल हो गया और बस ने पीछे की ओर लुढ़कते हुए पास में खड़ी स्कूटी को चपेट में ले लिया. स्कूटी पर सवार लड़की बस के नीचे दब गई. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परसुडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि बस के लुढ़कने के कारण हादसा हुआ है. जिसमें एक लड़की की घटना स्थल पर मौत हो गई है, जबकि लड़की के साथ मौजूद एक बच्ची घायल हुई है. जिसका इलाज जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी ने कहा कि बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है. बस मालिक को थाना बुलाया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

