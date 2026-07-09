ETV Bharat / state

रामपुर: रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में बच्ची की मौत, 15 लोग घायल

सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्ची की मौत, जबकि 15 लोग घायल.

रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में बच्ची की मौत
रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में बच्ची की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 2:25 PM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर/प्रतापगढ़: जनपद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. वहीं, अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की वैगनआर कार, प्रतापगढ़ के रानीगंज में खड़ी पिकअप से टकरा गई, घटना में सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जब्कि युवती का मंगेतर गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.

प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह के अनुसार, मुरादाबाद जिले के थाना मुंडापांडे क्षेत्र के मजरा गांव के करीब 35 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर, लौकी की मंडिया में आयोजित भात भरने के कार्यक्रम से गांव लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी.

हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में 12 वर्षीय बच्ची कुसुम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 4:30 बजे हुआ. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

प्रतापगढ़ में सड़क हादसा, दो की मौत:

वहीं, अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं की वैगनआर कार, प्रतापगढ़ के रानीगंज में खड़ी पिकअप से टकरा गई, घटना में सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जब्कि युवती का मंगेतर गंभीर रूप से घायल हो गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर में RTO के नियम ताक पर, कई बार चालान और जानलेवा हादसों के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे वाहन

Last Updated : July 9, 2026 at 2:38 PM IST

TAGGED:

GIRL DIES IN ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN RAMPUR
ROAD ACCIDENT
GIRL DIES HIT BY BUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.