बिहार में 16 साल बाद मृत घोषित लड़की पहुंची कोर्ट, पुलिस पर उठे सवाल

गया: बिहार के गयाजी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल जिस लड़की को पुलिस ने 16 साल पहले मृत करार दिया था. वह अचानक जिंदा कोर्ट पहुंच गई. यह मामला बाराचट्टी थाना क्षेत्र का है.

साल 2009 में अपहरण के एक मामले में लड़की के भाई ने रऊफ अंसारी और रंगीला यादव के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने लड़की की बरामदगी तो नहीं की, लेकिन एक शव बरामद कर उसे इस लड़की का बता दिया और अपहरण के मामले को हत्या में तब्दील कर चार्टशीट भी सौंप दी.