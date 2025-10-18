ETV Bharat / state

बिहार में 16 साल बाद मृत घोषित लड़की पहुंची कोर्ट, पुलिस पर उठे सवाल

गया में 16 साल बाद मृत घोषित लड़की जिंदा कोर्ट पहुंच गई. जिसके बाद हड़कंप मच गया. पढ़ें पूरी खबर...

BIHAR POLICE
कॉन्सेप्ट इमेज ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गयाजी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल जिस लड़की को पुलिस ने 16 साल पहले मृत करार दिया था. वह अचानक जिंदा कोर्ट पहुंच गई. यह मामला बाराचट्टी थाना क्षेत्र का है.

साल 2009 में अपहरण के एक मामले में लड़की के भाई ने रऊफ अंसारी और रंगीला यादव के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने लड़की की बरामदगी तो नहीं की, लेकिन एक शव बरामद कर उसे इस लड़की का बता दिया और अपहरण के मामले को हत्या में तब्दील कर चार्टशीट भी सौंप दी.

अपेडट जारी...

TAGGED:

GAYA NEWS
BIHAR NEWS
मृत घोषित लड़की पहुंची कोर्ट
BIHAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.