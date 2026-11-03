दुमका में नवजात के लिए अंगीठी जलाकर सोई थी मां, दम घुटने से एक बच्ची की मौत, दो की स्थिति गंभीर
दुमका में धुएं से दम घुटने से एक बच्ची की मौत हो गई. जबकि उसकी मां और एक अन्य बहन की हालत गंभीर है.
Published : November 3, 2026 at 12:29 PM IST
दुमका: जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहराबांक गांव में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई. जबकि एक अन्य बच्ची और उसकी मां की स्थिति गंभीर है.
11 दिन की बच्ची के लिए मां ने जलाया था अंगीठी
दरअसल, यह पूरा मामला दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहराबांक गांव का है. जहां रीना देवी अपनी 11 दिन की बच्ची के लिए कमरे में रात में अंगीठी जलाई थी. वह अपने साथ अपनी दो अन्य बेटी निक्की और रूपाली को लेकर सो गई. सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसकी अन्य दो बेटी जो दूसरे कमरे में सो रही थी, उसने दरवाजा खटखटाया पर जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दोनों बेटी चिल्लाने लगी और बगल के घर से चाचा-चाची को बुला लाई.
चाचा राजकुमार ने तुरंत बच्चियों के पिता और अपने भाई प्रकाश सिंह को फोन कर बुलाया, जो कुछ ही किलोमीटर पर एक लाइन होटल चलाते हैं और रात में वहीं रहते हैं. जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि सभी लोग बेहोश है. उन्होंने सभी को दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया. जहां छह साल की बच्ची निक्की कुमारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि मां रीना देवी और एक अन्य बच्ची रुपाली कुमारी की स्थिति गंभीर है. जबकि 11 दिन की बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस पूरे मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि बेहोशी की अवस्था में एक महिला और तीन बच्चियों को अस्पताल लाया गया. बताया गया है कि अंगीठी के धुएं से दम घुटने से एक बच्ची की मौत की हुई है. जबकि अन्य का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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