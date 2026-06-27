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शादी से पहले उजड़ा परिवार का सपना, बिहार में ठनका गिरने से 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत, दो अन्य घायल

सहरसा: बिहार के सहरसा स्थित सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. सीटानाबाद पंचायत के अमरुला टोला में घास लाने गई तीन लड़कियां अचानक मौसम खराब होने के दौरान ठनका की चपेट में आ गईं. इस भयानक हादसे में 18 वर्षीय ज्योति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

मृतक और घायलों की पहचान: इस दर्दनाक हादसे की शिकार हुई मृतका की पहचान अमरुला टोला निवासी दिलीप दास की 18 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई है. वहीं इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हुई लड़कियों में बीरेन्द्र दास की पुत्री लक्ष्मी कुमारी समेत दो अन्य युवतियां शामिल हैं. हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है.

मृतका ज्योति कुमारी की फोटो (ETV Bharat)

खेत में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि घायल लड़कियों में से दो लड़कियां मृतका ज्योति कुमारी के सगे चाचा की बेटियां हैं, जो उसके साथ खेत में गई थीं. मृतका के पिता दिलीप दास ने कहा कि मेरी बेटी अन्य लड़कियों के साथ खेत में घास लाने गई थी, इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज चमक के साथ ठनका गिर गया, जिससे यह हादसा हो गया.

शादी से पहले टूटा सपना: पिता दिलीप दास ने दुखी मन से बताया कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसकी बारात आने वाली थी. परिवार में शादी की खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस दुखद आकाशीय वज्रपात ने शादी से पहले ही पूरे परिवार का सुंदर सपना हमेशा के लिए उजाड़ दिया. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे अमरुला टोला गांव में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है.