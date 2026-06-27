शादी से पहले उजड़ा परिवार का सपना, बिहार में ठनका गिरने से 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत, दो अन्य घायल
सहरसा के अमरुला टोला में ठनका गिरने से शादी से पहले 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई और दो अन्य लड़कियां घायल हो गईं
Published : June 27, 2026 at 8:53 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा स्थित सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. सीटानाबाद पंचायत के अमरुला टोला में घास लाने गई तीन लड़कियां अचानक मौसम खराब होने के दौरान ठनका की चपेट में आ गईं. इस भयानक हादसे में 18 वर्षीय ज्योति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं.
मृतक और घायलों की पहचान: इस दर्दनाक हादसे की शिकार हुई मृतका की पहचान अमरुला टोला निवासी दिलीप दास की 18 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई है. वहीं इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हुई लड़कियों में बीरेन्द्र दास की पुत्री लक्ष्मी कुमारी समेत दो अन्य युवतियां शामिल हैं. हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है.
खेत में हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि घायल लड़कियों में से दो लड़कियां मृतका ज्योति कुमारी के सगे चाचा की बेटियां हैं, जो उसके साथ खेत में गई थीं. मृतका के पिता दिलीप दास ने कहा कि मेरी बेटी अन्य लड़कियों के साथ खेत में घास लाने गई थी, इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज चमक के साथ ठनका गिर गया, जिससे यह हादसा हो गया.
शादी से पहले टूटा सपना: पिता दिलीप दास ने दुखी मन से बताया कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसकी बारात आने वाली थी. परिवार में शादी की खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस दुखद आकाशीय वज्रपात ने शादी से पहले ही पूरे परिवार का सुंदर सपना हमेशा के लिए उजाड़ दिया. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे अमरुला टोला गांव में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है.
"मेरी बेटी अन्य लड़कियों के साथ खेत में घास लाने गई थी, इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज चमक के साथ ठनका गिर गया. उसकी शादी तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में बारात आने वाली थी. लेकिन इस वज्रपात ने हमारे पूरे परिवार का सुंदर सपना हमेशा के लिए उजाड़ दिया." -दिलीप दास, मृतका के पिता
गाँव में मातमी सन्नाटा: शादी वाले घर में अचानक बेटी का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं. इस दुखद हादसे के कारण शादी की शहनाई वाले घर में अचानक मातम की चीख-पुकार गूंज उठी है.
मुआवजे की उठी मांग: स्थानीय ग्रामीणों और प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष के तहत उचित सरकारी मुआवजा और हरसंभव सहायता देने की मांग की है. इसके साथ ही ग्रामीणों ने घायल लड़कियों के समुचित और मुफ्त सरकारी इलाज की व्यवस्था करने की भी अपील की है ताकि उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार हो सके.
इसे भी पढ़ें-
बिहार में मौसम बना जानलेवा! रहें सावधान, खगड़िया में 5 लोगों की ठनका गिरने से मौत
बिहार में मौसम का कहर, ठनका गिरने से दो युवकों की मौत.. 15 जिलों में तेज बारिश-आंधी का येलो अलर्ट