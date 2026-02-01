ETV Bharat / state

कचरे के बीच लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिली लड़की की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

'अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए': स्थानीय महिला सुनीता यादव ने बताया कि लाल रंग के ट्रॉली बैग में लाश मिलने की सूचना पर वह भी पहुंची. बैग में लड़की की लाश है. उन्होंने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने और इस तरह के जघन्य कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

रंग की ट्रॉली बैग में लड़की की लाश: सुबह-सुबह आज ठीक स्टेशन रोड सब्जी मंडी के पीछे एक रेड ट्रॉली बैग देखा गया. कूड़ा कचरा बिनने वाले बच्चों ने बैग को देखा तो शोर मचाने लगे, तभी पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर सबसे पहले डायल-112 पुलिस की टीम पहुंची. उसके बाद नगर थाने की पुलिस व अधिकारी भी पहुंचे हैं. वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.

मृतक लड़की 16-18 की: पुलिस ने बताया कि लाश लड़की की है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 18 के बीच की लग रही है. आशंका ये भी जताई जा रही है कि लड़की के साथ गलत कर उसे सूटकेस में बंद कर फेंक दिया गया हो. वैसे पुलिस तमाम बिंदुओं पर बारीकी से छानबीन कर रही है. फिलहाल पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

मौके पर मौजूद पुलिस की टीम और भीड़ (ETV Bharat)

क्या बोले एसपी?: इधर पूरे मामले पर रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बताया कि नगर थाने की पुलिस पहुंच गई है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हमलोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलास हो जाएगा.

"डेहरी नगर थाने क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे लाल रंग की ट्रॉली बैग के अंदर डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली है. मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया है. एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है. जांच की जा रही है अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है."- रौशन कुमार, पुलिस अधीक्षक, रोहतास

