कचरे के बीच लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिली लड़की की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

रोहतास में कूड़े-कचरे के बीच रेड ट्रॉली बैग में लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

Rohtas Murder
रोहतास में लड़की की लाश मिली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 1:36 PM IST

सासाराम: बिहार के रोहतास में लड़की की लाश मिली है. सब्जी मंडी के पीछे एक रेड कलर की ट्रॉली बैग में डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कूड़े-कचरे के बीच रेड ट्रॉली बैग को देखने के लिए लोग भागे-भागे पहुंचने लगे, इसी बीच किसी ने डायल 112 को सूचना दे दी. वहीं मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू कर दी है. घटना डेहरी इलाके के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे की है.

रंग की ट्रॉली बैग में लड़की की लाश: सुबह-सुबह आज ठीक स्टेशन रोड सब्जी मंडी के पीछे एक रेड ट्रॉली बैग देखा गया. कूड़ा कचरा बिनने वाले बच्चों ने बैग को देखा तो शोर मचाने लगे, तभी पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर सबसे पहले डायल-112 पुलिस की टीम पहुंची. उसके बाद नगर थाने की पुलिस व अधिकारी भी पहुंचे हैं. वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.

Rohtas Murder
लाश मिलने से सनसनी (ETV Bharat)

'अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए': स्थानीय महिला सुनीता यादव ने बताया कि लाल रंग के ट्रॉली बैग में लाश मिलने की सूचना पर वह भी पहुंची. बैग में लड़की की लाश है. उन्होंने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने और इस तरह के जघन्य कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मृतक लड़की 16-18 की: पुलिस ने बताया कि लाश लड़की की है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 18 के बीच की लग रही है. आशंका ये भी जताई जा रही है कि लड़की के साथ गलत कर उसे सूटकेस में बंद कर फेंक दिया गया हो. वैसे पुलिस तमाम बिंदुओं पर बारीकी से छानबीन कर रही है. फिलहाल पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Rohtas Murder
मौके पर मौजूद पुलिस की टीम और भीड़ (ETV Bharat)

क्या बोले एसपी?: इधर पूरे मामले पर रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बताया कि नगर थाने की पुलिस पहुंच गई है. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हमलोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलास हो जाएगा.

"डेहरी नगर थाने क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के पीछे लाल रंग की ट्रॉली बैग के अंदर डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली है. मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया है. एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है. जांच की जा रही है अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है."- रौशन कुमार, पुलिस अधीक्षक, रोहतास

