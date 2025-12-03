ETV Bharat / state

खूंटी के जंगल से युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

खूंटी में एक युवती का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 10:32 AM IST

खूंटी: जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के मुरहू-कटमकुकु जंगल से मंगलवार शाम को कर्रा पुलिस ने एक नग्न अवस्था में सिर कुचला एक युवती का शव बरामद किया है. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवती की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

नग्न अवस्था में बरामद हुआ युवती का शव

इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवती की शिनाख्त के लिए असपास के गांव, टोलो एवं थानों से मदद ली जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बना दी गई है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा. कर्रा पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि मुरहु-काटमकुकु जंगल के नग्न अवस्था पर सिर कुचला हुआ एक युवती का शव पड़ा हुआ है.

दुष्कर्म करने के बाद की गई हत्या

सूचना पर कर्रा पुलिस मुरहु-कटमाकुकु जंगल पहुंची. जहां देखा कि जंगल के पगडंडी से करीब 20-25 फिट अंदर सिर कुचला हुआ नग्न अवस्था में एक युवती का शव पड़ा हुआ है. शव देखने से प्रतीत होता है कि घटना चार-पांच दिन पहले की है. युवती का दुष्कर्म करके बुरी तरह से हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए युवती का सिर कुचल दिया गया है. घटनास्थल से कर्रा पुलिस को सिर कुचला हुआ पत्थर, मृतक युवती का बाल, जबड़े की हड्डी का टुकड़ा समेत कुछ कपड़े मिले हैं.

बताया जाता है कि ग्रामीणों ने मुरहु-काटमकुकु जंगल में लोधमा आने-जाने वाले मुख्य सड़क पर मांस सड़ने जैसे दुर्गंध महसूस किया. जिसके बाद खोजबीन की तो ग्रामीणों ने देखा कि नग्न अवस्था में सिर कुचला हुआ एक युवती का शव पड़ा हुआ है, जिसमें कीड़ा-मकौड़े लगे हुए हैं और शव के एक हाथ को जंगली जानवरों ने नोच खरोंच कर खा लिया है. इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी कर्रा पुलिस को दी.

पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में लोधमा के नजदीक मुरहु-काटमकुकु मुख्य सड़क किनारे कुंबा में एक युवती का जला हुआ शव कर्रा व खूंटी पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान करके उन्हें जेल भेजा जा चुका है. इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

जिस इलाके में युवती का शव बरामद हुआ है, वह कुलहुटू, काटमकुकु, मुरहू व लोधमा गांव, खूंटी और रांची जिला का बॉर्डर एरिया है. जहां अपराधियों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है. फिलहाल कर्रा पुलिस शव‌ की पहचान व पुष्टि करने में जुटी हुईं हैं और थाना क्षेत्र में घर से लापता युवती की जानकारी इकट्ठा कर रही है.

